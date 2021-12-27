Российские ученые выращивают межзвездный лед в лабораторных условиях — Science & Space

Екатеринбург, 27 декабря. / ТАСС /. Исследовательская группа из Уральского федерального университета присоединилась к проекту «Ледниковый период» по мониторингу межзвездного льда с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) и проведет эксперименты по выращиванию аналогичного льда в лабораторных условиях, сказал руководитель исследовательской лаборатории астрохимии университета Антон Васионин. ТАСС в понедельник.

Как пояснил исследователь, космический телескоп Джеймса Уэбба позволит ученым впервые приблизиться к открытию сложных органических молекул в межзвездном льду и детально изучить атмосферы планет вокруг других звезд.

«Телескоп будет записывать спектры межзвездного льда. Мы смоделируем структуру льда в лаборатории и начнем эксперименты по выращиванию аналогичного льда. Это поможет создать основу для интерпретации наблюдений космического телескопа и сделать прогнозы о том, что и где он находится. «сделано, что означает, что телескоп ищет его», — сказал Вассионен.

Как объяснил ученый, межзвездный лед — это вопрос будущих океанов и атмосфер малых планет, а также сложное органическое вещество, которое может дать начало жизни, подобной земной. Он сказал, что изучение межзвездного льда затруднено из-за недоступного инфракрасного спектра для наблюдений с Земли.

Научно-исследовательская лаборатория астрохимии Уральского федерального университета была создана как продолжение начатого им нового направления теоретических исследований эволюции молекулярной структуры межзвездной среды, регионов, в которых зарождаются звезды и планеты. Исследования, проводимые в лаборатории с участием ведущих российских и зарубежных ученых, уже снискали российскую и мировую известность. В частности, исследования были поддержаны Российским научным фондом.

Космический телескоп Джеймса Уэбба — совместный проект НАСА и космических агентств Европы и Канады. В проекте приняли участие представители 258 компаний, государственных учреждений и академических институтов из 17 стран. Телескоп был запущен 25 декабря. Первые научные наблюдения с помощью телескопа начнутся в начале 2022 года. Астрономы будут использовать космический телескоп Джеймса Уэбба для изучения образования первых планет, звезд и галактик.