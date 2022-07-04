Российские хакеры атаковали сайт Чешской кинокомиссии — Карловы Вары — Deadline

На прошлой неделе российские хакеры взломали Чешскую кинокомиссию, орган, который продвигает Чешскую Республику в международном мире, после публикации статьи, рекламирующей страну как безопасное место для съемок в контексте войны на Украине. Выступая на круглом столе, организованном Одесским кинофестивалем в рамках Дней индустрии в Карловых Варах, председатель Чешской кинокомиссии Павлина Збкова проинформировала делегатов о новостях и призвала не посещать его основной сайт, потому что он подвергся нападению со стороны Вирус «из России» после публикации статьи, которая явно дистанцировала Республику Чехи сообщили о военной деятельности РФ.

Зыпкова сказала, что Чехия «готова помочь». [Ukrainian filmmakers] Но российский вирус «нацелился на сайт после публикации этой статьи. Хакеры взломали сайт, оставив одну короткую фразу: «Черт возьми, тебя взломали!» на белой странице. Независимая ИТ-компания смогла проследить это до российской хакерской программы, предназначенной для удаления страниц, содержащих слова или фразы, которые могут быть связаны с проукраинскими настроениями.

В статье, опубликованной на сайте, освещено положение Чехии в свете войны на Украине, подчеркнуто, что Чехия является членом Европейского Союза и НАТО и находится далеко от Российской Федерации. Она подчеркнула, что центральноевропейская страна остается безопасным местом для международного производства и запуска проектов.

Чешская Республика имеет опыт поддержки и работы с украинскими кинематографистами, и многие из совместных производств, которые работали до начала войны, в настоящее время прекращены. Страна приняла более 300 000 украинских беженцев, и становится все более известно, что, поскольку президент России Владимир Путин продолжает вторгаться в Украину, он стремится получить влияние в Восточном блоке.

Сайт Чешской комиссии по кинематографии был зарезервирован, но Зипкова сказала Deadline, что «беспорядок обходится слишком дорого» и потребуется некоторое время, чтобы сайт снова заработал.

В другом месте круглого стола участники дискуссии из разных стран Центральной и Восточной Европы подробно обсудили влияние войны на Украине и ее влияние на международную киноиндустрию. Среди дополнительных участников: Саймон Бауманн, управляющий директор German Films; Дагмар Седлачкова из Masterfilm; Продюсер Doku Дарья Бэзил из Monman. Улдис Цекулис из VFS Films; Путеводитель по фильмам Игоря Савиченко.

Бауманн, опытный сопродюсер и один из ведущих европейских экспертов по России, бывшему Восточному блоку и его аудиовизуальным рынкам, сказал, что стрельба в Украине идет жестко с 2014 года, когда Россия вторглась и аннексировала Крым у Украины.

«Сейчас не составляет большой проблемы найти работу украинским кинематографистам в каком-нибудь международном или немецком проекте», — сказала она. Самая большая проблема – будущее украинских фильмов и собственных проектов. Как они получат финансирование? «

Бауманн подчеркнула, что «в данный момент нет смысла говорить о совместном производстве с Россией и что ситуация на Украине «абсолютно неприемлема». Она призвала делегатов поискать варианты совместного производства в другом месте в регионе.

«Нет смысла работать с российскими кинематографистами, если они не выступают против выхода из войны и выезда из страны», — сказала она.

Боуман назвал финансовый кризис главной проблемой, с которой в будущем столкнется украинское кинематографическое сообщество.

«Не секрет, что у Украины нет денег», — сказала она. «У меня есть сомнения, что в 2023 году Украинский институт кино сможет открыть свои программы финансирования, поэтому нам всем нужно подумать об этом».

Украинский продюсер Василий выразила опасение «нашей неспособности заниматься проектами» и отметила, что если европейские фильмы будут сниматься в Украине без государственной защиты отечественной индустрии, то украинские кинематографисты рискуют стать сервисными продюсерами, которых можно будет нанять.

«Это проблема, потому что мы боремся за нее, и мы боремся за справедливость на международном рынке и за то, чтобы нас услышали», — сказала она делегатам. «Эта битва продолжалась несколько лет».

На вопрос о призывах к бойкоту российского искусства и кино на международной арене Василий сказал, что «российская культура, особенно русское кино, должна остановиться».

Она с энтузиазмом сравнила ситуацию с движениями Black Lives Matter и #MeToo: «Люди агрессивно реагировали на эти движения. Белых мужчин не устраивало, что женщины должны быть в центре внимания, а потом возник вопрос о белых жизнях. [backlash] очень. Другая сторона всегда недовольна, но мы знаем, что должны поддерживать угнетенные группы. Это в основном одно и то же».