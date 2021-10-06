Российские хакеры, стоящие за взломом Solarwinds, пытаются проникнуть в правительственные сети США и Европы

Чарльз Кармегалл, технический директор и старший вице-президент компании по кибербезопасности Mandiant, сказал, что российская команда нарушила несколько технологических компаний в рамках ранее не зарегистрированного процесса. По словам Кармегалла, в этом году хакеры использовали новые инструменты и методы в некоторых своих операциях.

«Группа пошла на компромисс с поставщиками технологий, которые предоставляют прямой или косвенный доступ к ряду правительственных агентств, компаниям, занимающимся политическими и внешнеполитическими вопросами, и конечным целевым компаниям в Северной Америке и Европе», – сказал Кармагалл CNN. Он отказался назвать поставщиков технологий.

Непонятно, к каким данным получили доступ хакеры. Но этот шаг напоминает проблему, стоящую перед администрацией Байдена, поскольку она стремится помешать усилиям ведущих цифровых противников Америки получить доступ к конфиденциальным правительственным данным.

Официальный представитель США, знакомый с этим вопросом, сообщил CNN, что федеральные агентства следят за последними действиями российских хакеров.

«Этот вопрос поднимался на недавних заседаниях Совета национальной безопасности», – сказал чиновник. Лучше всех выступила российская команда, выявившая в декабре 2020 года как минимум девять агентств США, использующих вредоносное ПО, созданное федеральным подрядчиком Solarwinds. Злоумышленники не устанавливаются несколько месяцев. Security и другие, а также изобрели хакерскую кампанию Fire I, бывшую материнскую компанию Mandiant, а не правительственное агентство. В апреле администрация Байдена обвинила в шпионской кампании Службу внешней разведки России (СВР) и раскритиковала Москву за раскрытие вредоносного кода тысячам клиентов Solarwind. Москва отрицала свою причастность. Министр внутренней безопасности Алехандро Миоргас заявил в марте, что кибербезопасность США должна быстро обнаруживать будущие шпионские усилия. «Наше правительство было взломано в прошлом году, и мы не знали об этом в течение нескольких месяцев», – сказал Майоркос в своем выступлении со ссылкой на инцидент с Solarwinds. READ Водитель трамвая похищен и угрожает убить пассажиров: вмешивается карабинер С этой целью Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) DHS обязалось потратить часть из 650 миллионов долларов, полученных ранее в этом году в рамках плана восстановления США, на новые инструменты безопасности для обнаружения угроз. Руководство Байдена установило обязательные стандарты безопасности для подрядчиков правительства США. Заместитель генерального прокурора Лиза Монако в среду заявила судебным органам, что компании, «использующие инструменты гражданского правоприменения – государственные подрядчики или федеральные спонсоры – не соблюдают требуемые стандарты кибербезопасности». Кошки-мышки Для американских компаний это может быть игра в кошки-мышки, пытающиеся найти российских оперативников. Аналитики говорят, что это профессионалы, нанятые спецслужбами США и Китая для сбора разведданных о государственных объектах. То есть они создают новые хакерские инструменты, когда раскрываются другие. Начиная с апреля Microsoft объявила, что российская группа «удаленно удалит конфиденциальную информацию» с компьютерных серверов целевых компаний, используя новое вредоносное программное обеспечение, если не раньше. 27 сентября Сообщение в блоге Microsoft отказалась комментировать, где находятся целевые компании и в каких секторах. Но другие эксперты по безопасности говорят, что более широкая группа, которую Вашингтон обвинил в нарушениях Solarwinds, реагирует на цифровые вторжения с участием хакеров. «Они продолжают действовать», – сказал Адам Майерс, старший вице-президент по разведке CrowdStrike, охранной фирмы в Российской Федерации. «Я думаю, что публичное заявление отражает … когда мы их ловим и видим, что они делают». В прошлом месяце Crowd Strike обнаружила вредоносный код в клиентской сети, который, по словам Мейерса, мог использовать Коси Пьер, российская команда, входящая в группу мониторинга Microsoft. Майерс отказался комментировать инцидент. Агентство национальной безопасности, ФБР, CISA и Управление национальной разведки отказались комментировать эту историю. READ Олег Алкамов назначен новым управляющим директором FM Logistics в России Генерал Пол Нагасон, возглавляющий АНБ и киберкомандование США, заявил во вторник, что американские компании хорошо поработали с Мэнди, чтобы обуздать слежку России за Solarwinds. На саммите Mandiant Cyber ​​Security Summit в Вашингтоне я думаю, что инцидент с Solarwinds стал поворотным моментом для нашей страны. «Мы смогли раскрыть серьезное проникновение иностранного врага, который пытался нанести вред нашей стране».