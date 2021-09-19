Российские эмигранты голосуют на парламентских выборах

49 граждан России, проживающих в Индии, проголосовали на выборах в Государственную Думу Российской Федерации, нижнюю палату, на объекте, расположенном в Российском центре науки и культуры в воскресенье.

Выборы в Думу прошли с пятницы по воскресенье. Генеральное консульство России в Индии уже организовало в начале этого месяца предварительные опросы в различных местах страны, чтобы позволить российским экспатриантам проголосовать.

Например, российское консульство в Ченнаи в начале этого месяца организовало предварительные опросы в четырех местах в разные даты. Среди них были Ауровиль в Пудучерри и Вишакхапатнам, Русский дом в Тируванантапураме и АЭС Куданкулам в Тамил Наду. Всего проголосовало 110 человек.

Чтобы предоставить возможность тем, кто пропустил голосование ранее, и облегчить голосование для граждан России в Ченнаи, в воскресенье было организовано голосование.

сказал Олег Н. Авдеев, генеральный консул Российской Федерации в Ченнаи, который также проголосовал здесь в воскресенье, сказал, что приняты меры, чтобы каждый гражданин имел возможность голосовать, потому что каждый голос имеет значение.

Голосование проходило с 8 до 20 часов, и, кроме других граждан России, правом голоса пользовались сотрудники консульства и члены их семей.