Российский актер и режиссер отправится с космонавтом на съемки первого космического фильма.

Ветеран российского космонавта Антон Шкаплеров, актер Юлия Пересильд и кинопродюсер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию трудоустройство Вторник. Пересильд и Шипенко снимут отрывки из «Вызова» – первого полнометражного художественного фильма, который будет показан в космосе.

Фильм расскажет историю Хирург, которому приходится оперировать больного космонавта в космосе, потому что его состояние здоровья не позволяет ему вернуться на Землю для лечения.

Трое космических путешественников на борту космического корабля “Союз МС-19” стартуют с космодрома Байконур в Казахстане во вторник в 4:55 утра по восточному времени. Корабль “Союз-Экспресс” доставит их на космическую станцию ​​около 8:12 утра.

Текущий экипаж космической станции, в том числе астронавт ЕКА Томас Песке, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавты JAXA Аки Хошед и астронавты Роскосмоса Олег Новицки и Петр Дубров, будут приветствовать Всех троих. На борту люка, когда люк открывается около 9:30 утра.

Джеки Уоттлз, Ольга Павлова и Сара Спари внесли свой вклад в этот отчет.