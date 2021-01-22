Российский аналитик по безопасности признал себя виновным в руководстве интернет-магазином киберпреступлений Deer.io

‘Прекратите делать покупки для преступников’

Мужчина из России признал себя виновным в федеральном суде США в том, что он был администратором веб-сайта, который помогал киберпреступникам создавать незаконные интернет-магазины.

29-летний Гриль Викторович Фирсов был обвинен в его роли в деятельности Ther Yo, которая похожа на официальные сайты электронной коммерции, такие как Shopify и Macento.

Фирсов, подавший заявление вчера (21 января), со своей стороны получил “хорошую компенсацию”. Выпуск новостей Выпущено Министерством юстиции (DoJ).

M 17 млн ​​годовых продаж

После ареста Фирсова в марте 2020 года Deer.io предоставил киберпреступникам канал для продажи украденных учетных данных, данных платежных карт и других незаконных товаров и услуг, пока он не был закрыт.

В ходе расследования ФБР обнаружило «выставленные на продажу тысячи скомпрометированных учетных записей, файлы личной идентификации (PII), полные номера социального страхования США, даты рождения и адреса жертв».

Многие жертвы были из США и Европы.

Прокурор США Роберт Брюэр сказал, что этот сайт предлагает “все, что нужно преступникам”.

По данным Doze, запущенная в октябре 2013 года, платформа электронной коммерции насчитывает около 3000 цифровых магазинов и на март 2020 года выручила более 17 миллионов продаж.

Стандартный магазин киберпреступлений

При ежемесячной подписке на сумму 800 руб. (Примерно 50 12,50), оплачиваемой через биткойн или российские системы денежных переводов, киберпреступники могут создать свою собственную витрину, загрузить продукты и услуги для продажи и настроить кошелек криптовалюты для сбора денег.

Владельцы магазинов могут выбрать название магазина или собственное название на основе таких доменов, как Deer.io, Deer.st или Deer.is.

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Потенциальные клиенты могут сразу получить доступ к веб-сайту через Интернет, а затем просматривать популярные магазины или различные незаконные продукты, используя функцию поиска на домашней странице.

У ФБР нет доказательств наличия законных товаров или услуг для продажи на Deer.io Storefront, и Фирсов сказал, что эта услуга рекламировалась на других форумах по киберпреступности, согласно более раннему Министерству юстиции. Подан.

Подвиги в белой шляпе

Ответчика Твиттер биография Фирсо до сих пор считается исследователем безопасности и веб-разработчиком.

В своих твитах журналист службы безопасности Брайан Кребс Найденный Фирсов обнаружил серьезные уязвимости в системе безопасности в Telegram, популярном у киберпреступников зашифрованном новостном сайте и твитах, объявляющих о победах в нескольких соревнованиях по взлому захвата.

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Подобные предыдущие успехи ФБР были достигнуты с другими международными правоохранительными органами, в том числе с поисковой системой по взломанным данным WeLeakInfo.com Shutdown и Darknet Markets в 2020 году. xDedic И ‘Уолл-стритВ ‘2019.

«Захват веб-сайта Deer.io и подтверждение Фирзо захвата ФБР следственной силы и юрисдикции ФБР по выявлению, выявлению и привлечению к ответственности любого, кто пытается нанести вред американским гражданам, предприятиям и инфраструктуре», – заявило ФБР. Сюзанна Тернер, специальный агент полевого офиса в Сан-Диего.

Фирсову грозит приговор 12 апреля, ему грозит до 10 лет тюрьмы и максимальный штраф в размере 250 000 долларов.

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