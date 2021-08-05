Российский бокс Батыргазиев выполняет золотое обещание

ТОКИО (Рейтер) – Альберт Батыргазив одержал победу в тактической битве за первое золото России на Олимпийских играх в Токио, победив американского герцога Раджана в финале мужского полулегкого веса в четверг раздельным решением судей.

Раджан отправился на матч за золотую медаль в поисках техничного боя и хорошо начал, нанося удар противнику и надеясь попасть в его сильную правую руку, но так и не нашел цель, и уверенность Батыргазиева выросла.

Боец ОКР пошел вперед, нанося удары по парам, поскольку Раджан не смог удержаться за пределами досягаемости, вышел в худшем случае в схватке и несколько раз столкнулся с полом.

Раджану ничего не оставалось, как разориться в последнем раунде, но Батыргазив снова задушил его, когда он воспользовался своим преимуществом за золотую медаль.

«Перед тем, как приехать сюда, я сказал людям в моем родном городе, что еду домой с золотом», – сказал Батыргазиев, который в прошлом году стал профессионалом.

«Я сдержал свое обещание и теперь пойду домой и отпраздную с ними».

Раджан сказал, что он был не в лучшей физической форме и победил лучший игрок.

«Нет никаких оправданий, я чувствую, что провел хороший бой, и мне повезло, что я вернулся домой с серебром», – сказал он.

Карло Балам сам участвовал в борьбе за олимпийскую золотую медаль по боксу для Филиппин, победив японца Рюми Танака, поскольку его скорость и ловкость сводили на нет шансы хозяев выиграть второй боксерский титул в Токио.

ЭКСТАТИЧЕСКИЙ крик

Когда его победа была подтверждена, Алам со слезами упал на колени на холст и испустил экстатический крик.

Когда его спросили о золотой медали, он сказал: «Я не собираюсь сейчас отвечать, у меня еще есть дела».

Икона мирового бокса Мэнни Пакьяо написал в Твиттере о своей поддержке своего соотечественника.

«Боритесь за золото, Карло Балам! Мы болеем за вас», – сказал Пакьяо.

В субботу Балам сразится с британцем Джалалом Яфаи, который победил казахстанца Сакена Бебусинова в захватывающем полуфинале.

После объявления победы Ивая на пустой арене разразился громкий рев британской команды.

«Я не думал, что смогу попасть в олимпийский финал», – сказал Явай. «Это просто показывает, что если вы усердно работаете, вы пожинаете плоды».

Украинский Александр Хизняк встретится с бразильцем Эбертом Соузой в финале среднего веса в субботу после победы над филиппинцем Омиром Марсьялом и Соузой над россиянином Глебом Бакши.

Присматриваясь к второму в истории бразильскому боксерскому золоту на Олимпийских играх, чемпионка мира и чемпионка Панамерики Беатрис Феррейра всегда лидировала в тяжелом бою с 40-летней Мирой Потконен из Финляндии в соревнованиях среди женщин в легком весе.

Феррейра встретится с ирландкой Келли Энн Харрингтон, которая показала умную тактическую игру против Судапорна Сисунди из Таиланда, переключая ситуацию между раундами, чтобы помешать сильному тайцу, прежде чем быстро перейти на контратаку.

«Я боролся с этим еще в 2018 году, тогда это был шахматный матч, сегодня был шахматный матч», – сказал Харрингтон.

Редакция Шри Наваратнам и Эд Осмонд

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