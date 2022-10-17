Российский военный самолет разбился возле жилого дома, трое погибли

Российский военный самолет разбился в понедельник в жилом районе российского города на Азовском море из-за отказа двигателя, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и возник сильный пожар, охвативший несколько этажей девятиэтажного жилого дома. .

Минобороны России сообщает, что бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в прибрежном городе Ейске после того, как один из его двигателей загорелся во время взлета с учебной миссией. Он добавил, что оба члена экипажа были благополучно спасены, но самолет врезался в жилой район, вызвав пожар с тоннами топлива, взорвавшимися при ударе. Местные власти заявили, что по меньшей мере три человека были убиты и 21 ранены, восемь из которых тяжело больны. Власти забронировали отделения неотложной помощи в местных больницах, и прилетели медицинские самолеты. Повреждено не менее 17 квартир, эвакуировано около 100 жителей.

Кремль заявил, что президент России Владимир Путин сообщил об инциденте и приказал министрам здравоохранения и чрезвычайных ситуаций вместе с местным губернатором отправиться на место происшествия. В Ейске, городе с населением 90 000 человек, находится крупная российская авиабаза.

Через несколько часов после аварии губернатор области Вениамин Кондратьев заявил, что аварийно-спасательные службы смогли локализовать пожар, что сделало ненужной эвакуацию жителей близлежащих домов.

На видео с камер видеонаблюдения, размещенных на каналах российского мессенджера, видно, как самолет взрывается гигантским огненным шаром. На других видео видно многоквартирный дом, окруженный огнем и громкими взрывами, по-видимому, в результате взрыва оружия военного самолета.

Су-34 — двухмоторный сверхзвуковой бомбардировщик, оснащенный современными датчиками и вооружением, который был основным средством нанесения ударов с воздуха в России. Самолет нашел широкое применение во время войны в Сирии и боевых действий на Украине.

Инцидент, произошедший в понедельник, стал 10-м небоевым сообщением о крушении российского военного самолета с тех пор, как 24 февраля Москва ввела войска в Украину. Военные эксперты отмечают, что во время боевых действий резко возросло количество боевых вылетов, а вместе с ними и количество авиакатастроф.

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