Российский военный самолет случайно взорвался над украинским городом

20 апреля (Рейтер) — Российский военный самолет случайно обстрелял город Белгород недалеко от Украины поздно вечером в четверг, что привело к взрыву и повреждению зданий, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Мощный взрыв прогремел в городе, расположенном за границей с Украиной, сообщили местные власти. Губернатор области сообщил, что две женщины получили ранения.

«Самолет ВВС Су-34 пролетал над городом Белгородом, когда произошел случайный сброс зенитного боеприпаса», — сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

О каком именно оружии идет речь, не сообщается.

Су-34 — сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик.

По данным ТАСС, в министерстве заявили, что некоторые здания повреждены, и уже проводится проверка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Кладков объявил чрезвычайное положение, сообщив в Telegram, что на центральной улице образовался 20-метровый провал. Он добавил, что повреждены четыре автомобиля и четыре многоквартирных дома.

На видеозаписи с места происшествия видны груды бетона на улице, несколько поврежденных автомобилей и здание с разбитыми окнами. На одном кадре видно, что машина стоит вверх ногами на крыше магазина.

Белгородская область является одним из нескольких регионов на юге России, где произошли взрывы, направленные против таких целей, как склады с горючим и боеприпасами, после начала того, что Москва называет «специальной военной операцией» на Украине 24 февраля 2022 года.

Отчет Дэвида Лунгрена; Монтаж Джонатан Отис

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