Российский вулкан извергает огромное облако пепла

Шивелуч извергался на Дальнем Востоке России

20 км в сером небе

Огромное серое облако над Дальним Востоком России

Было выпущено предупреждение о полете

Жители идут по пепловым заносам

ВЛАДИВОСТОК, Россия, 11 апреля (Рейтер) — Во вторник произошло извержение одного из самых активных вулканов в России, выбросившее в небо огромное облако пепла и задушившее деревни облаками вулканической пыли. .

Вулкан Шивелуч извергался после полуночи, достигнув пика через шесть часов, извергнув облако пепла на площадь 108 тысяч квадратных километров, сообщает Камчатское отделение Геофизической службы РАН.

Лава вытекала из вулкана, растапливая снег и вызывая предупреждения о оползнях на близлежащем шоссе, в то время как деревни были покрыты коврами пепловых заносов глубиной 8,5 сантиметров, самыми глубокими за 60 лет.

«Пепел достиг высоты 20 километров, облако пепла сместилось на запад, и в близлежащих селах был очень сильный пеплопад», — сообщил директор Камчатского филиала Геофизической службы Данила Себров.

«Вулкан готовился к этому как минимум год… сейчас процесс еще идет, хотя и немного успокоился», — сказал Себров.

Он сказал, что вулкан сейчас, вероятно, спокоен, но нельзя исключать и других больших облаков пепла. Он сказал, что лава не должна доходить до местных деревень.

Камчатская группа реагирования на извержение вулкана (KVERT) объявила красный уровень опасности для авиации, заявив, что «текущая активность может повлиять на международные и низколетящие рейсы».

Некоторые школы на Камчатке в 6800 км к востоку от Москвы закрыли, а жителям приказали оставаться дома, сообщил глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко в сообщении Telegram.

«Потому что, как я видел здесь своими глазами, детям нельзя ходить в школу, и вообще присутствие детей здесь сомнительно», — сказал Бондаренко.

По его словам, людям подведено электричество, раздается питьевая вода.

Шивелуч, один из крупнейших и наиболее активных вулканов Камчатки, за последние 10 000 лет пережил 60 крупных извержений, последнее крупное извержение произошло в 2007 году.

Он состоит из двух основных областей, меньшая из которых — Молодой Шивелуч — ученые сообщают, что она стала более активной в последние месяцы, с пиком высотой 2800 метров (9186 футов), выступающим из Старого Шивелуча высотой 3283 метра.

Ученые опубликовали снимки облака пепла, несущегося над лесами, реками и покрытыми пеплом деревнями на востоке. Кто-то выложил фото глубины пеплопада — глубина более 8 сантиметров.

Репортаж Элейн Монаган и Reuters; монтаж Гая Фальконбриджа

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