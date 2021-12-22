Российский газопровод сталкивается с серьезными препятствиями на фоне напряженности на Украине

Франкфурт, Германия — трубопровод был построен и заполнен природным газом. Но российский «Северный поток — 2» сталкивается с трудностями перед любым потоком газа в Германию, поскольку его новые командиры проявляют более скептический тон в отношении проекта и роста напряженности из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.

Трубопровод, против которого выступили Украина, Польша и США, ожидает окончательного одобрения со стороны Германии и Европейского Союза, чтобы обойти другие страны и начать транспортировку природного газа напрямую в Европу. Континент страдает от нехватки газа, который привел к росту цен, подпитке инфляции и вызывает опасения по поводу того, что может произойти в будущем, если поставки газа упадут до опасно низкого уровня.

Соединенные Штаты подчеркнули, что нацелены на «Северный поток — 2» как способ противостоять любым новым военным действиям России против Украины, и проект уже сталкивается с юридическими и бюрократическими препятствиями. Пока европейские и американские лидеры обсуждают, как справиться с давлением России на Украину, стойкие политические возражения — особенно со стороны таких членов ЕС, как Польша, — добавляют еще одну проблему к одному из ключевых проектов президента России Владимира Путина.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поддержала строительство трубопровода, и новый лидер страны Олаф Шульц сделал это, будучи министром финансов. Но его новое правительство приняло заметно отстраненный тон после того, как Партия зеленых стала частью правящей коалиции. Позиция кампании зеленых заключалась в том, что трубопровод для ископаемого топлива не помогает борьбе с глобальным потеплением и подрывает стратегические интересы Европейского Союза.

Новый вице-канцлер Германии Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Барбок заявили, что проект не соответствует антимонопольным нормам ЕС.

«Северный поток — 2» был геополитической ошибкой, — сказал Хабек в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. «Остается открытым вопрос, сможет ли он приступить к работе», — добавил он, добавив, что дополнительная «агрессия» означает, что «ничего не стоит делать».

Как канцлер, Шульц был осторожен в своих комментариях, и неясно, захочет ли он пойти дальше, чем госсекретарь США Энтони Блинкен, который сказал, что «очень маловероятно», что газ пойдет, если Россия «возобновит свою агрессию. «в сторону Украины.

Заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер, который лоббировал вопрос о том, остановит ли вторжение трубопровод, сказал, что «Северный поток-2» был «обещанием от в значительной степени завершенной частной компании» и что разрешение регулирующих органов «не имеет политического измерения», но подчеркнул, что военная агрессия будет иметь «большие затраты и штрафы».

Стефан Майстер, эксперт по российской энергетической политике в Немецком совете по международным отношениям, сказал, что Шульц «никогда не проясняет ситуацию полностью, поэтому я не уверен, на каких условиях он действительно согласился бы остановить трубопровод».

Однако, по словам Майстера, новое правительство Германии высказало «новый тон, новую риторику».

Трубопровод удвоит объем газа, который подконтрольный России гигант «Газпром» перекачивает напрямую в Германию, добавляя к аналогичному трубопроводу по дну Балтийского моря и обходя существующие трубопроводы через Польшу и Украину. «Газпром» заявляет, что это позволит обеспечить более надежные поставки в долгосрочной перспективе и поможет сэкономить миллиарды на транзитных сборах, уплачиваемых в Польшу и Украину. «Газпром» подчеркивает, что трубопровод является частью его роли в качестве долгосрочного поставщика доступной энергии в Европу, которая сильно зависит от импорта природного газа.

Критики трубопровода говорят, что он увеличивает влияние России в Европе, настраивая государства-члены друг против друга и лишая Украину ключевой финансовой поддержки. Европа также ушла в зиму из-за скудных запасов газа, из-за которых цены выросли в восемь раз по сравнению с началом года, а Путин использовал кризис, чтобы подчеркнуть свое стремление к окончательному одобрению проекта.

Газпром не продавал газ сверх своих долгосрочных контрактов, что усилило озабоченность по поводу российских мотивов. Аналитики говорят, что существующие трубопроводы обладают достаточной пропускной способностью, чтобы «Газпром» мог отправлять больше, но сначала он восполняет внутренние резервы.

В настоящий момент идет процесс утверждения трубопровода. Немецкие регулирующие органы заявляют, что они могут судить только о юридических лицах, созданных в соответствии с законодательством Германии, поэтому базирующаяся в Швейцарии компания Nord Stream 2 создает дочернюю компанию в Германии для соблюдения требований; Решение не будет принято в первой половине этого года. Затем Европейская комиссия также должна рассмотреть проект, прежде чем он вернется к немецким регулирующим органам для окончательной проверки. Аналитики говорят, что решение является законным, бюрократическим и не зависит от политики.

Критики «Северного потока-2» заявляют, что он не отвечает требованиям ЕС по эффективному отделению поставщика газа от оператора трубопровода для предотвращения монополии, которая может нанести ущерб конкуренции и привести к повышению цен для потребителей. «Северный поток-2» принадлежит дочерней компании «Газпрома».

Отвечая на вопрос о разделении, Nord Stream сказал, что «прилагает все необходимые усилия для обеспечения соблюдения применимых норм и правил» и получил разрешения от четырех стран ЕС, которые проходят через его территорию.

Что касается критических комментариев Хабека, компания заявила: «Мы не комментируем политическое заявление».

Даже если трубопровод проходит нормативную проверку, это не всегда очевидно из-за возражений Польши. Это потому, что члены ЕС могут подать в суд на Европейский суд, если они не согласны с решением регулирующих органов, сказал Алан Райли, старший научный сотрудник Атлантического совета и юрист, специализирующийся на европейском антимонопольном законодательстве и вопросах энергетики. Антимонопольные правила могут привести к многолетним судебным разбирательствам и, возможно, к предварительному распоряжению о приостановке работы трубопровода до вынесения судебного решения.

«Это может продолжаться какое-то время», — сказала Райли. Окончательное одобрение «ни в коем случае не является решающим моментом».

Константин Косачев, заместитель главы верхней палаты российского парламента, посетовал на «искусственные» препятствия на пути к быстрому запуску «Северного потока 2». Хотя некоторые утверждают, что Европа становится все более зависимой от российского газа, страна выполнила все свои обязательства. он сказал. .

«Противники газовых проектов России и стран ЕС не опасаются срыва поставок из России, наоборот, что все проблемы будут решены, не оставив возможности обвинить Москву в злонамеренных намерениях или использовании энергии в качестве оружия», — сказал Косачев. сказал.

Отметив, что комментарии министра иностранных дел Германии Барбока против «Северного потока — 2» отражают ее взгляды и взгляды ее партии, Косачев подчеркнул, что теперь она представляет всю страну.

«Объяснение неспособности обеспечить дешевое топливо исключительно рассказами о том, что Россия может сделать, было бы не лучшим началом для правящей коалиции в Берлине», — сказал он. «Вот почему я не думаю, что« зеленая »министерская позиция окажет решающее влияние на судьбу трубопровода, хотя ясно, что она не поддержит или не ускорит ее».

Даже если он так и не начнется, Мейстер из Немецкого совета по международным отношениям сказал, что «Северный поток-2» полезен для геополитических целей Кремля, потому что он посеял раскол среди членов ЕС, а также между Германией, ЕС и США.

«Без подключения к сети газопровод уже окупил Кремль», — сказал он. «Политика и безопасность всегда важнее экономики в России».