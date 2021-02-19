Российский грузовой корабль “Прогресс” успешно прибыл на Международную космическую станцию

Космический корабль “Прогресс 77”, беспилотный космический корабль из России, пристыковался к Международной космической станции (МКС) в среду.

Международная космическая станция написала в среду в Твиттере: «Сегодня в 1:27 утра по восточному времени российский космический корабль« Прогресс 77 »пришвартовался в стыковочном узле станции Пирс, чтобы доставить на станцию ​​1,1 тонны азота, воды и топлива».

Космический корабль перевозил чуть более тонны азота, воды и топлива. Его полет начался 15 февраля с арендованного Россией космодрома Байконур в Казахстане.

НАСА сообщило в блоге, что российский космический корабль “Прогресс 77” несет эти элементы для помощи 64-х человекному экипажу, дислоцированному на Международной космической станции. «Космический корабль доставляет чуть более одной тонны азота, воды и топлива на станцию ​​и членов экипажа 64-й экспедиции, которые живут и работают в космосе, чтобы расширить научные знания, продемонстрировать новые технологии и сделать научные открытия, невозможные на Земле», сказал агентство по его местонахождению.

В настоящее время на Международной космической станции работают семь членов экипажа из США, Японии и России. НАСА Кейт Робинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер; Японское агентство аэрокосмических исследований, астронавт Соиси Ногучи; А агентство Associated Press сообщило, что в настоящее время над космической площадкой работают Сергей Рыжиков и Сергей Код-Сверешков из Роскосмоса.

В блоге НАСА говорится, что космический корабль “Прогресс 77” должен оставаться на якоре на Международной космической станции до конца года. В нем также говорилось, что вместо космического корабля “Прогресс 77” от российской части станции оторвется космический корабль “Пирс”.

“Прогресс 77” должен оставаться на якоре в российской части космической станции до конца этого года. “Вместо отмены стыковки с Пересом, прогресс на этот раз останется непрерывным и отделит Перес от обращенной к Земле стороны российской части станции, где он провел почти 20 лет в качестве стыковочного порта и шлюза в космосе, “Сказало НАСА.

После отделения «Пирса» к эвакуированному порту будет пристыкована многоцелевая лабораторная установка «Наука».