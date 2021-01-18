Российский диссидент Алексей Навальный арестован после возвращения в Москву

Официальные лица заявили, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был арестован по возвращении в Москву в воскресенье.

Полиция на паспортном контроле остановила Навального после его возвращения из Германии, где он провел пять месяцев, восстанавливаясь после двух покушений, в которых он обвинял Кремль.

Кремль отрицает использование нервно-паралитического газа советских времен для двойного отравления Навального.

Тюремная администрация страны сообщила, что он был задержан за неоднократные нарушения условий условно-досрочного освобождения и приговорен к условному тюремному заключению.

На прошлой неделе Россия выдала ордер на арест оппонента, заявив, что самый известный оппонент президента Владимира Путина нарушил приостановленные положения 2014 года по обвинению в хищении.

Пенитенциарная служба обратилась в суд с просьбой отменить наказание Навального на 3 года и посадить его за решетку.

Перед отъездом из Берлина в воскресенье Навальный преуменьшил вероятность ареста, заявив: «Это невозможно. Я невиновный человек».

Группа «ОВД-Инфо», отслеживающая политические аресты, сообщила, что в запланированном пункте назначения Навального задержано не менее 37 человек.

Сторонники и журналисты собрались в аэропорту Внуково в Москве, чтобы поприветствовать Нафального, но его самолет внезапно и безосновательно приземлился в аэропорту, расположенном в 40 км от него.

Журналистам запретили работать в аэропорту Внуково под предлогом ограничения пандемии коронавируса, а также заблокировали доступ в зону международных прилетов.

Навальный, антикоррупционный политик и активист, добился известности, баллотировавшись на посты и организовав антикоррупционные демонстрации в путинской России.

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