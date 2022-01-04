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Российский дрон Hunter закрывает конкурентов Boeing и Dassault

4 января, 2022
Vsevolod Egorov

Россия в последнее время Проверено Его тяжелый ударный беспилотник С-70 Охотник-Б находится в моделировании боя воздух-воздух на полигоне Азулук с целью оценки его совместимости с истребителем-невидимкой Су-57 в роли беспилотного ведомого.

Окотник, что в переводе с русского означает «охотник», принадлежит к тому же классу дронов. Нейрон Дассо И Boeing Loyal Wingman Он может действовать как усилитель, расширяющий возможности дрона, особенно 5Чт Поколение истребителей-невидимок. Эти беспилотные летательные аппараты могут значительно расширить диапазон датчиков и вооружения беспилотных боевых самолетов, увеличивая площадь поверхности и убивая их за одну миссию.

Последующие испытания показали, что «Охотник» представляет собой боевой перехватчик с моделированными ракетами «воздух-воздух», что позволило оценить возможность связи авионики дронов с системами наведения ракет и ведущими истребителями Су-57. Отчеты. Ранее сообщалось, что «Охотник» прошел испытания на предмет его авиационных качеств и функциональности внутриплощадочных систем.

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