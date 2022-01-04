Российский дрон Hunter закрывает конкурентов Boeing и Dassault

Россия в последнее время Проверено Его тяжелый ударный беспилотник С-70 Охотник-Б находится в моделировании боя воздух-воздух на полигоне Азулук с целью оценки его совместимости с истребителем-невидимкой Су-57 в роли беспилотного ведомого.

Окотник, что в переводе с русского означает «охотник», принадлежит к тому же классу дронов. Нейрон Дассо И Boeing Loyal Wingman Он может действовать как усилитель, расширяющий возможности дрона, особенно 5Чт Поколение истребителей-невидимок. Эти беспилотные летательные аппараты могут значительно расширить диапазон датчиков и вооружения беспилотных боевых самолетов, увеличивая площадь поверхности и убивая их за одну миссию.

Последующие испытания показали, что «Охотник» представляет собой боевой перехватчик с моделированными ракетами «воздух-воздух», что позволило оценить возможность связи авионики дронов с системами наведения ракет и ведущими истребителями Су-57. Отчеты. Ранее сообщалось, что «Охотник» прошел испытания на предмет его авиационных качеств и функциональности внутриплощадочных систем.

Okotnik имеет конструкцию летающего крыла, сделанного из материалов, которые уменьшают его радиолокационную заметность, что делает его первым тяжелым ударным дроном на вооружении космических сил России. Разработка дрона началась в 2011 году и впервые был вооружен. Возник Фильмы в социальных сетях в январе 2019 года.

Россия считается Регресс В стратегических дронах, таких как американский MQ-9 Reaper, West хорошо подходит для дальних высокоточных ударов. Согласно этому анализу, Москва еще не освоила ключевые стратегические технологии дронов, такие как оптика, электронные системы для легких самолетов и композитные материалы.

Однако некоторые аналитики считают, что Россия опережает Запад. Тактические дроны Это место для артиллерии в условиях продолжающейся войны на Украине и замороженных конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.

В Украине также есть поддерживаемые Россией сепаратистские беспилотники. Коммерческие квадрокоптеры и военные модели Форпост, Серия Гранат, Орлан-10, Тахион и Застава. Эти дроны работают в одном районе Комплексно Роман под названием «Тактическая группа полуавтономного батальона» (БТГ) был интегрирован в российскую концепцию наряду с артиллерией, пехотой, спецназом и радиоэлектронной борьбой.

Он направлен на ускорение потока информации для создания отчетов и действует как модель шпионского удара, тесно связывая дроны с объектами нападения, ускоряя доступность огромной огневой мощи в пользу тактических командиров.

Реактивный истребитель Су-57 пятого поколения совершит полеты в 2019 году на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском. Фото: ТАСС / Сергей Бобылев.

В Абхазии и Южной Осетии Россия разместила тактические дроны со своих военных баз в этом регионе. Хотя это и не изощренная война дронов между Россией и Грузией, они используются как рентабельные средства для отслеживания административных границ (ABL), раздвигания границ и содействия возможному расширению.

Возможности российских дронов и модель шпионского удара были наглядно продемонстрированы Июль 2014 г. В Зеленополье. Российский трубопровод и реактивные гранатометы уничтожили три крупные украинские военные базы, расположенные на российской стороне российско-украинской границы. Накануне нападения украинские солдаты сообщили, что шпионили за дронами в своем лагере и сбили беспилотник Орлан-10.

Вскоре после сбития российского беспилотника украинцы потеряли связь из-за радиоэлектронной борьбы и кибератак. В единственной перестрелке российская артиллерия уничтожила два батальона техники и техники, в результате чего погибло 37 украинских солдат.

Эти навыки проявляются при повторении 2015 Дебальцевская войнаДроны объединились со спецназом, отрядами сепаратистов, артиллерией и бронетехникой, чтобы сбить украинскую охрану после затяжных тяжелых боев.

Как и в Зеленополье, перед мощными ракетными и артиллерийскими обстрелами украинских позиций раздавались угрожающие звуки дронов.

Дебальцево продемонстрировал тонкость усилий России по координации боевых действий, беспилотных летательных аппаратов, сил специального назначения и сепаратистских сил, проводя глубокую оперативную разведку в БТГ в местной и тактической разведке.

Учитывая успехи российских тактических беспилотников на Украине, в Южной Осетии и Абхазии, программу разработки беспилотников Москвой лучше всего оценивать в контексте ее собственной стратегической среды и теории.

Хотя Россия на самом деле отстает от Запада в разработке стратегических дронов, ее стратегическая среда и текущие конфликты предъявляют разные потребности в разработке собственной технологии дронов, которая на сегодняшний день поддерживает тактические, а не стратегические дроны.

Россия сталкивается с теми же финансовыми проблемами, которые не позволяют ей массово принимать собственное современное вооружение, такое как дрон «Охотник», танк Т-14 «Армата» и истребитель-невидимка Су-57.

Поскольку западные санкции продолжают подрывать экономику России, у Москвы, похоже, нет средств для широкомасштабного внедрения своего беспилотника «Окотник» и дальнейших исследований в области стратегических технологий беспилотных летательных аппаратов.