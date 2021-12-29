Российский журналист сравнил фото таксиста Никиты Мазепина с кроликом Ландо Норрисом

Никита Мазепин дебютировал в Формуле-1 в сезоне 2021. Но еще до того, как он начал заниматься спортом, российский гонщик был втянут в полемику, которая поставила его в плохом свете. Так что в свой сезон новичка он получил немного любви и положительного признания в спорте.

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Но российский журналист Алексей Попов считает, что Мазепин стал жертвой восприятия, что он сын миллиардера, а не компетентный водитель.

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Российский журналист упомянул о жестоком обращении с Никитой Мазепиным в Формуле-1 в 2021 году

Как я уже заметил Championat.comПопов заявил, что Мазепин не получил должного за вождение, поскольку все думали, что он занимается спортом из-за своего отца. Он также отметил, что Никита — не единственный водитель в сети, у которого есть отец-миллиардер.

Формула-1 F1 — Гран-при Италии — Национальный автодром Монца, Монца, Италия — 9 сентября 2021 г. Никита Мазепин из Haas перед Гран-при Италии — REUTERS / Jennifer Lorenzini

«Дело в восприятии. Итак, Никита пал жертвой того факта, что у него богатый отец, хотя в современной Формуле-1 у того же мальчика-кролика, Ландо Норриса, есть отец с состоянием в 1 миллиард фунтов стерлингов. Однако по какой-то причине , Об этом не принято говорить. Но тем не менее! « — сказал Попов.

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Интересно видеть, что Попов сравнивает Никиту Мазепина с Ландо Норрисом. Хотя оба они из богатых семей, их карьеры были совершенно разными.

Норрис финишировал вторым в высококонкурентном сезоне F2 2018, в котором теперь участвовали пилоты F1 Джордж Рассел, Алекс Албон и Николас Латифи.

При этом многие фанаты обвиняли молодого россиянина в том, что он платный водитель. Перед тем, как заняться спортом, у него было много вопросов. Он занял 5-е место в сезоне Формулы 2, где его товарищ по команде Haas Мик Шумахер теперь победил.

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Но мы надеемся, что в следующем году Никита Мазепин сможет изменить представление о том, чтобы быть оплачиваемым водителем. Ожидается, что в следующем сезоне Хаас будет гораздо более конкурентоспособным. Надеюсь, он сможет показать свой талант и скорость и доказать неправоту скептиков.

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