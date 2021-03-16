Народ Россия Вопиющий упрек безжалостной гомофобии страны, когда они выбрали гордого союзника ЛГБТ + Евровидение Закон 2021.

В этом году на песенный конкурс Россия привлечет известного проповедника-гея и современного феминистского факелоносца Манишу Сангин.

В Международный женский день (8 марта) за 29-летнюю девушку проголосовали 40 процентов телезрителей штата, от чего у консервативных политиков и сторонников правительства закружилась голова. Россия за гранью.

Певица таджикского происхождения была выбрана в Россию на конкурсе Евровидение со своей мощной группой.Русская женщинаОн выдержал критику со стороны своей страны – и России – за непоколебимую поддержку прав ЛГБТК.

Маниша Сангин сказал Здравствуй! Журнал 2020 года о том, что «половина Таджикистана» считает ее лесбиянкой. Она объяснила: «Они думают, что если вы поддерживаете сообщество ЛГБТ +, это означает, что вы определенно педофил».

Но это не так. Я просто люблю людей и обожаю ЛГБТ-сообщество, и я считаю, что поддерживать их – это здорово ».

Певица Маниша Сангин. (Валерий Шарифулин ТАСС через Getty Images)

В том же году ее последователи в Instagram получили большой успех, когда Публично поддержать квир-сообществоВ результате он потерял тысячи последователей.

Прокремлевский журналист Юрий Котинок возглавил консервативные истерики по поводу успеха Сангина, назвав выбор Евровидения «оскорблением» и «плевком в лицо» России, несмотря на то, что люди голосовали за него.

Он жестоко охарактеризовал ее как «иммигрантку, которая сделала свою карьеру на программе ЛГБТ +» в сообщении в приложении для обмена сообщениями. кабель.

Лидер экстремистской Либерально-демократической партии России напал на пару строк из песни Сангина, которые грубо высмеивали устаревшие стереотипы.

Текст песни гласил: «Сын без отца, дочь без отца / Но разбитая семья меня не сломит» и: «Тебе уже за 30, привет, где твои дети? / Ты прекрасна в в общем, но вы можете похудеть ».

«Я не уверен, что это полезно для поднятия имиджа российских женщин и России в целом», – сказал лидер партии Владимир Жириновский. кабель.

История продолжается

Такой протест неудивителен, учитывая, что президент Владимир Путин стремился сделать сообщество ЛГБТ + врагом номер один – в попытке еще больше запретить равенство браков и Стереть людей в пути, Среди других попыток ограничить права геев.

Более того, Сангин выглядит далеким от того, чтобы попасть в Россию на Евровидение-2020, Little Big Collection.

В Песня группы высмеивала чеченского лидера, который следил за гибелью бесчисленного количества ЛГБТ. Однако фильм Little Big вызвал возмущение из-за обнародованных кадров, на которых были показаны участники. Использование фабрикаций против ЛГБТ + На мероприятии Pride.