Российский исследовательский новостной сайт The Insider внесен в список «иностранных агентов»

Это 16-е по счету независимое СМИ в России, которое было признано «иностранным агентом», что предусматривает строгие требования к проверке и большие штрафы за нарушения.

The Insider наиболее известен своей работой вместе с британской компанией Bellingcat по расследованию отравления критика Кремля Алексея Навального в 2020 году и отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году.

Россия добавлен В пятницу сайт новостей, посвященных расследованиям, The Insider присвоил «иностранным агентам» оценку, которая угрожает испортить его бизнес-модель.

Минюст России добавил юридическое лицо, зарегистрированное в Латвии от Insider, в свой список «иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента» через неделю после России. запрещенный Другое ведущее агентство расследований, Проект, было признано «нежелательной» организацией.

Пятерых российских журналистов, работающих в «Проекте» и «Открытые медиа» и независимо друг от друга, в пятницу также назвали «иностранными агентами».

Помимо представления ежеквартальных финансовых отчетов, физические и юридические лица, обозначенные как «иностранные агенты», также должны включать стандартный текст с указанием своего имени во все, что они публикуют, включая сообщения в социальных сетях.

Журналисты в средствах массовой информации, ранее известные как «иностранные агенты», увидели, что доходы от рекламы иссякают, и источники отказываются с ними разговаривать.

Два других независимых российских СМИ, VTimes и Meduza, в этом году были признаны «иностранными агентами». В то время как «Медуза» пообещала продолжить свою работу за счет государственных пожертвований для компенсации упущенных доходов от рекламы, VTimes была вынуждена закрыться.

Критики обвиняют российские власти в стремлении ликвидировать несколько оставшихся независимых российских СМИ в последние месяцы, чтобы укрепить свой контроль над СМИ.