Российский космический корабль «Союз» стыкуется с Международной космической станцией для замены поврежденной капсулы.

Беспилотный российский космический корабль «Союз МС-23» приближается к Международной космической станции для стыковки, 25 февраля 2023 г. / НАСА

Беспилотный российский космический корабль «Союз МС-23» приближается к Международной космической станции для стыковки, 25 февраля 2023 г. / НАСА

Российская капсула «Союз» без экипажа, МС-23, пристыковалась к Международной космической станции (МКС) рано утром в воскресенье и в конечном итоге вернет трех астронавтов, чей первый возвращаемый корабль был поврежден небольшим метеоритом.

Видео в прямом эфире от НАСА, партнера Международной космической станции, показало, как космический корабль МС-23 автономно пристыковался к орбитальной исследовательской лаборатории, завершив двухдневный полет «Союз» после старта из Казахстана.

Новая капсула заменит «Союз МС-22», в котором 14 декабря 2022 года произошла утечка охлаждающей жидкости. В сентябре ожидается возвращение домой американских астронавтов Фрэнка Рубио и российских космонавтов Дмитрия Петлина и Сергея Прокопьева.

Все трое прибыли на Международную космическую станцию ​​на борту МС-22 в сентябре 2022 года и изначально должны были оставаться там всего около шести месяцев — до конца марта.

Но в середине декабря из их капсулы начала течь охлаждающая жидкость после того, как она столкнулась с тем, что, по мнению американских и российских официальных лиц, было небольшим космическим камнем.

Роскосмос, российское космическое агентство, решил отправить МС-23 на замену поврежденному кораблю, но без запланированного трех экипажа.

Поскольку их некому заменить, Рубио, Петлин и Прокопьев теперь проведут в космосе почти год.

Ожидается, что поврежденный МС-22 покинет космическую станцию ​​без пассажиров и вернется на Землю в конце марта.

Еще четыре человека в настоящее время находятся на борту Международной космической станции. Они прибывают на борт капсулы SpaceX Dragon в октябре 2022 года в рамках миссии Crew-5.

На следующей неделе к ним присоединятся члены миссии Crew-6 — два американца, эмиратец и россиянин, — которые также прибудут на борту капсулы SpaceX, которая, как ожидается, отправится в понедельник из Флориды.

После нескольких дней перекрытия Crew-5 вернется на Землю.

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(По материалам AFP)