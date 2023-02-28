Российский космический корабль «Союз» пристыковывается к Международной космической станции, чтобы вернуть застрявший экипаж; НАСА назначает гелиофизика исполняющим обязанности главного научного сотрудника и не только

Ниже приводится краткое изложение текущих новостей науки.

Российский космический корабль «Союз» пристыковался к Международной космической станции, чтобы вернуть застрявший экипаж.

Российское космическое агентство «Роскосмос» сообщило рано утром в воскресенье, что российский космический корабль, выполняющий миссию по возвращению на Землю экипажа, застрявшего на Международной космической станции (МКС), пристыковался к станции. Космический корабль «Союз МС-23», стартовавший в пятницу с космодрома Байконур в Казахстане, должен в сентябре вернуть российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина и американского космонавта Франсиско Рубио.

НАСА назначает физика-солнечника научным руководителем агентства

НАСА объявило в понедельник, что оно выбрало палеонтолога, который возглавляет Отдел гелиофизики, чтобы стать главой научного отдела космического агентства. Никола Фокс, бывший главный научный сотрудник миссии Parker Solar Probe по изучению Солнца, была назначена заместителем администратора НАСА в Управлении научной миссии агентства.

Японская аэрокосмическая компания готовится совершить посадку на Луну в конце апреля.

По словам руководителей компании в понедельник, лунный посадочный модуль японского стартапа ispace достиг максимального расстояния от Земли и, несмотря на незначительные технические проблемы во время запуска на Луну, находится на пути к попытке посадки на Луну в конце апреля. Частный лунный посадочный модуль Hakuto-R Mission 1, запущенный из Флориды в декабре, столкнулся с «несколькими проблемами» во время своего путешествия к Луне, но многие из них можно было спасти в полете, и ни одна из них не поставила под угрозу ожидаемую посадку марсохода в конце декабря — апреле. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Ispace Такеши Хакамада.

Змеи, ящерицы и сладости встречаются в первом в Малайзии кафе для рептилий

Яп Мин Янг, любитель рептилий из Малайзии, надеется, что посетители его кафе, где разрешено проживание с домашними животными, научатся ценить змей и ящериц так же, как пушистых существ, таких как собаки и кошки. По его словам, среди видов, отдыхающих в стеклянных резервуарах, сложенных вокруг кафе Яп на окраине столицы Малайзии Куала-Лумпур, есть бородатые агамы, леопардовые гекконы и кукурузные змеи.

Технический сбой задерживает запуск следующего экипажа космической станции NASA SpaceX

НАСА и SpaceX отложили следующий длительный запуск экипажа на Международную космическую станцию ​​рано утром в понедельник, за несколько минут до запланированного запуска ракеты, сославшись на проблему с наземными системами, используемыми для контроля потока рабочей жидкости двигателя. Члены экипажа из четырех человек — два американских космонавта, российский космонавт и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов — с тех пор покинули космический корабль и вернулись в свои каюты в ожидании информации о том, когда состоится следующая попытка запуска, сообщило космическое агентство США. сказал.