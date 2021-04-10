Российский космонавт Михаил Корниенко впервые посетил Египет – Огни большого города – Искусство и культура

Российский космонавт Михаил Корниенко посетил Египет, чтобы отметить первый полет в космос российского летчика Юрия Гагарина, который был первым человеком, совершившим полет в космос.

Корниенко присутствовал на церемонии 9 апреля, посвященной 60-летию полета Гагарина в космос.

Празднование прошло под эгидой государственной корпорации «Росатом» в сотрудничестве с Российским культурным центром в Каире, Министерством молодежи и спорта и Египетским космическим агентством.

Михаил Корниенко посетил Египетское космическое агентство в Новом Каире (фотоисточник Российского культурного центра)

Министерство молодежи и спорта организовало для Корниенко пресс-конференцию в Олимпийском центре на Маади.

В пресс-конференции приняли участие министр молодежи и спорта Ашраф Собхи, посол России в Египте Георгий Борисенко, генеральный директор Египетского космического агентства Мухаммад аль-Куси и генеральный директор Российских культурных центров в Египте Алексей Тиффанян. .

Также присутствовали делегации русской общины Египта, члены Египетской ассоциации выпускников российских и советских университетов во главе с Шерифом Гадом, а также члены российской дипломатической миссии в Египте.

В нем приняли участие семьи поэта Махмуда Тауфика и Абдула Рахмана Аль-Хамиси. Тауфик и Аль-Хамиси написали стихи о Гагарине.

Корниенко сказал, что осуществил свою мечту – сам увидеть пирамиды.

«Я видел их раньше во время своих космических путешествий, но теперь я наконец посетил их», – сказал астронавт, добавив, что посещение Египта – это мечта.

Субхи подчеркнул, что сотрудничество между Египтом и Россией распространяется на многие области. Он сказал, что будущее египетско-российских отношений полно хороших, поскольку их сотрудничество поддерживает политических лидеров двух стран.

Посол России Борисенко поприветствовал космонавта, сказав, что его прием сегодня аналогичен приему Гагарина 60 лет назад, когда покойный президент Гамаль Абдель Насер подарил ему «ожерелье Нила».

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