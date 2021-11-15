Российский космонавт обнаружил место потенциальной утечки воздуха на орбитальной позиции модуля «Звезда» — наука и космос

Москва, 15 ноября. Космонавт Роскосмоса Петр Дубров обнаружил возможное место утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» на борту Международной космической станции (МКС), сообщил космонавт Центру управления полетами в понедельник во время сеанса связи.

Российский космонавт сказал, что он выследил вероятное место постоянной утечки воздуха во время осмотра промежуточной камеры блока «Звезда» в минувшие выходные.

«Сегодня я начал подготовку периметра для прокладки электрического провода. Я обнаружил подозрительное место и начал его осматривать», — сказал астронавт, отвечая на вопрос о работе в промежуточной кабине в прямом эфире НАСА.

По словам российского космонавта, он сделал снимок обнаруженного пятна с помощью микроскопа с лупой. Он сказал, что не снимал работы на видео.

В марте космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Куд-Свершков провели ремонтно-восстановительные работы на российской установке «Звезда», где были обнаружены трещина и возможные утечки воздуха. Все операции российские экипажи проводили под контролем Главной группы оперативного управления Российского сегмента МКС и инженеров ракетно-космической корпорации «Энергия». Все операции российского экипажа согласовывались со специалистами НАСА по поручению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

В середине апреля космонавт Роскосмоса Эван Вагнер сообщил журналистам, что утечки воздуха на борту орбитальной позиции уменьшились в три раза после заделки трещин.