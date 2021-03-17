Российский миллиардер Андрей Меленченко посетил портовый город Коломбо – Lanka Business Online

Известный российский бизнесмен Андрей Меленченко сегодня посетил портовый город Коломбо. Его сопровождал британский политик, уроженец Шри-Ланки, бывший член парламента ЕС Ниранджан Дева Адитья.

Мельниченко – миллиардер, заработавший свои деньги самостоятельно, с крупными инвестициями в швейцарский гигант по производству удобрений ЕвроХим и российскую угольную энергетическую компанию СУЭК.

Его приветствовали помощник генерального директора Port City Colombo Юэ Ецин и Тулчи Алувихаре, а также Ямуна Джаяратне, директор по продажам и маркетингу.

Делегация была проинформирована о проекте Port City Colombo, ходе строительства и будущих разработках Радхикой Элепола, региональным директором по продажам и связям с инвесторами.

Мельниченко положительно отзывался о проекте и восхищался готовящимся стратегическим планированием нового города.

На мероприятии также присутствовали председатель совета по инвестициям Санджая Мухутала, генеральный директор Басан Ванижасекара и Раджан Притто, ветеран корпоративного сектора.

С начала этого года Портовый город Коломбо продолжал привлекать многих ведущих мировых деловых деятелей, что привело к тому, что Шри-Ланка вернулась на карту в качестве потенциального будущего инвестиционного центра.

В настоящее время портовый город Коломбо ожидает введения правительством Закона об особой экономической зоне (СЭЗ), который увеличит прямые иностранные инвестиции в Шри-Ланку.