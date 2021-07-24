Российский модуль, предназначенный для Международной космической станции, все еще имеет проблемы

Международная космическая станция В 2006 году, вскоре после кончины С. Скорость S. Шаттл Атлантида. картина : НАСА ( Getty Images )

Новинка в россии Запущен Международная космическая станция Модуль Наука по состоянию на полдень пятницы все еще в бою, Ранние отчеты показывают, что резервные механизмы блока были успешно запущены. . Это большой рельеф роскосмос, чья долгожданная установка чуть не стала трагической космической мелочью, а не новейшим произведением на Международной космической станции. Но она еще не вышла из леса.

Т Это первая ошибка В поездке на Науку, которая произошла вчера, Когда космический корабль Не завершил свой первый орбитальный ожог. Это означает, что беспилотный Наука не шла на перехват Международной космической станции, которая должна пристыковаться. четверг И 29 июля. Проблема была связана с проблемой программного обеспечения в компьютере на борту «Наука», которая была решена. Тед Маршевые двигатели космического корабля от стрельбы . Команда «Наука» смогла управлять коррекцией трассы удаленно, но второй раунд коррекции трассы был сочтен необходимым и намечен на сегодня. Один ранний отчет От журналиста Анатолия Зака Он отметил, что один из двигателей космического корабля ожил во время миссии. «Похоже, что резервный двигатель заработал нормально», – сказал сегодня в электронном письме Джонатан МакДауэлл, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. , хотя он добавил, что состояние двигателей еще не определено, и, вероятно, пройдет несколько часов, прежде чем новый набор данных из Наука подтвердит континент.

Т Мотивы – всего лишь часть инженерной головоломки, так что новый блок вряд ли бездомный. . У Наука также есть проблемы с одной антенной и целью стыковки, и неясно, как эти проблемы повлияют на попытки стыковки. Об этом сообщает SpaceNews. «Очевидно, что все еще существует проблема с системой назначения курсов, «Это очень важно для стыковки», – сказал Макдауэлл. добавление кто – который Система TORU космического корабля, которая позволяет астронавтам находиться на борту Международной космической станции с помощью стыковки, работает нормально. .

В настоящее время стыковочный отсек «Пирса» находится в специально отведенном доке «Наука» на Международной космической станции. . вопрос ‘ Стыковка запланирована Освободить место для нового блока перенесено с пятницы. o воскресенье, По данным RussianSpaceWeb.

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«У сложных космических аппаратов нередки проблемы с прорезыванием зубов. Количество и серьезность проблем в этой поездке выше, чем обычно, что, возможно, не слишком удивительно, учитывая длительные задержки в разработке автомобиля. Однако, Макдауэлл сказал, что я несколько оптимистичен в отношении того, что в конечном итоге они завершат успешную стыковку, хотя и не обязательно с первой попытки.

Не спускайте глаз с этого космического корабля. В этом определенно есть поворот или два сказка.

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