Принц Чарльз получил 3 миллиона долларов в виде пожертвований от российского бизнесмена, связанного с Владимиром Путиным.

Чарити снова оказалась в затруднительном положении.

Сообщается, что Моше Кантор пожертвовал крупную сумму в Фонд принца.

Получив пожертвования в размере 3 миллионов долларов от российского бизнесмена, связанного с Владимиром Путиным, Фонд принца Чарльза снова оказался в затруднительном положении.

Источники Daily Mail сообщили, что Моше Кантор, который был включен в список Путина, оглашенный Минфином США в 2018 году, пожертвовал крупную сумму в фонд принца.

Великобритания ввела санкции против миллионера из Северного Лондона в апреле в результате российского вторжения в Украину.

В то время как он жертвовал более 15,5 миллионов фунтов стерлингов британским организациям, Кантор налаживал связи с российским президентом.

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68-летнего бизнесмена и Путина семь раз фотографировали вместе, в том числе в январе 2020 года на Всемирном форуме памяти Холокоста, где Чарльз также выступил с программной речью.

На встрече Кантор был замечен разговаривающим с британским принцем.

В том же году Фонд принца получил вторую часть своей огромной поддержки от Cantor Organization.

Первый взнос в размере 3 миллионов фунтов стерлингов, который должен быть выплачен в течение десяти лет, был сделан в 2019 году.

По словам источника, решение о принятии этих денег, как и всех пожертвований, приняли попечители благотворительной организации.