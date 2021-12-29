Российский рубль практически не изменился, акции снизились — рынки

МОСКВА: Российский рубль не сильно изменился в ходе слабых торгов в среду и остался под давлением геополитической напряженности Москвы в отношениях с Западом, в то время как фондовые индексы снизились до минимума.

В 07:30 по Гринвичу рубль укрепился на 0,1% по отношению к доллару и евро, торгуясь на уровне 73,66 и 83,24 соответственно.

Рубль перепродан и может вернуться к диапазону 73,0-73,5 по отношению к доллару в течение дня, отмечают аналитики Промсвязьбанка в записке, но глобальные опасения по поводу коронавируса варианта Omicron могут оказать негативное давление на российскую валюту.

Рубль находится под растущим геополитическим давлением с октября, когда западные страны выразили озабоченность по поводу наращивания военного потенциала России вблизи соседней Украины. Москва заявила, что может перебросить свою армию на свою территорию, если сочтет это необходимым.

Торговая активность снизилась и, как ожидается, будет оставаться ниже среднего до 10 января, окончания новогодних праздников в России. Московская биржа закроется 31 декабря и возобновит торги на валютном рынке 3 января.

Российские фондовые индексы снизились: долларовый индекс РТС упал на 0,1% до 1610,2 пункта. Рублевый индекс Московской биржи упал на 0,4% до 3764,2 пункта, оставаясь ниже уровня 4000 более месяца.