Российский рубль упал до минимального уровня за 3 недели после парламентских выборов

МОСКВА (Рейтер) – Российский рубль упал до трехнедельного минимума по отношению к доллару в понедельник, когда были подведены итоги трехдневных парламентских выборов, на которые повлияло стремление людей избегать рисков в преддверии заседания Федеральной резервной системы США на этой неделе.

Рубль, и без того слабый, потерял большую часть позиций после сообщений о боевике, открывшем огонь по университету в российском городе Пермь, в результате чего по меньшей мере шесть человек погибли и многие получили ранения.

К 1228 по Гринвичу рубль упал на 0,9 процента по отношению к доллару до 73,49, упав ранее более чем на 1 процент до 73,59, самого низкого уровня с 30 августа.

Он потерял 0,7% до 86,05 по отношению к евро.

«При небольшом количестве факторов роста, ухудшающемся внешнем фоне и индексах, приближающихся к историческим максимумам, перспективы для местного рынка на этой неделе выглядят неубедительными», – заявили в BCS Global Markets.

Правящая партия России «Единая Россия», которая поддерживает президента Владимира Путина, сохранила парламентское большинство после выборов и широкомасштабных репрессий против своих критиков, но оппоненты заявляли о широкомасштабном мошенничестве.

Стабильность рубля по отношению к доллару и евро в момент, когда россияне идут на выборы

«Рынки, скорее всего, проигнорируют результаты выборов в Думу, если результаты не будут объявлены, а за ними не последуют заявления Запада об их непринятии (что маловероятно)», – написал Дмитрий Полевой, директор по инвестициям Locko Invest. записка. для инвесторов.

Возможное усиление протестного настроения после выборов также нанесет ущерб рублю, говорится в записке Алора Брокера.

Инвесторы сосредотачиваются на заседании Федеральной резервной системы США 21-22 сентября, готовясь к тому, что ФРС сделает еще один шаг к сокращению стимулов.

Нефть марки Brent, мировой ориентир для основных товаров российского экспорта, упала на 2,2% до 73,73 доллара за баррель.

Склонность к риску также привела к снижению российских фондовых индексов.

Индекс РТС, номинированный в долларах, упал на 2,7% до 1 697,2 пункта. Российский рублевый индекс Московской биржи упал на 1,9% до 3958,4 пункта, снизившись с исторического максимума в 4 081,98 пункта на прошлой неделе.

Особенно сильно пострадали металлургические и горнодобывающие компании. Источники сообщили Reuters, что правительство России рассматривает возможность введения налога на добычу полезных ископаемых, который может добавить миллиарды рублей в государственный бюджет.