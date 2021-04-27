Российский суд наложил полный запрет на группу Навального, критикующую Кремль

Во вторник российский суд наложил полный запрет на деятельность Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК), поскольку Россия приближается к закрытию находящегося в заключении оппозиционного движения.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил в Твиттере, что суд запретил ФБК публиковать контент в Интернете, использовать государственные СМИ, организовывать акции протеста, участвовать в выборах и использовать банковские вклады.

Запрет был введен, когда суд рассматривал вопрос о том, будут ли региональные отделения ФБР и Навального классифицироваться как экстремистские организации, ставя их в один ряд с «Исламским государством» и «Аль-Каидой» и запрещая их в России.

Ранее во вторник пресс-служба Мосгорсуда уведомила журналистов о том, что судья согласился «запретить определенные действия» ФБР, не объясняя, что это была за деятельность, поскольку дело рассматривается за закрытыми дверями.

Запрет последовал за вынесенным в понедельник постановлением о прекращении работы региональных отделений Навального, пока суд принимает решение по заявлению о классификации.

В понедельник команда Навального скептически оценила решение суда против его региональных отделений.

ФБК охарактеризовал этот шаг как «большой удар» и заявили, что немедленно прекратят свою деятельность, чтобы защитить своих сотрудников и сторонников.

Но они пообещали продолжить борьбу с коррупцией, правящей партией «Единая Россия» и Путиным «в личном качестве».

Во вторник команда заняла боевую позицию.

Жданов сказал, что запрет не повлияет на работу ФБР, в то время как группа написала в Твиттере, что слышала, что запрет «снова заблокирован».

«Вчера нас забанили, а послезавтра полностью забанят», – сказали в ФБК.

«Итак, у нас есть важная информация, которую вы должны принять во внимание в настоящее время», – добавили в группе.

Путин – вор и убийца. Единая Россия – партия мошенников и воров.

Повышение давления

В этом месяце прокуратура заявила, что они просили назвать группы Навального экстремистами, потому что они дестабилизируют страну и работают над изменением «основ конституционного строя».

История продолжается

Если члены группировки классифицируются как экстремисты, им могут грозить длительные тюремные сроки, если они продолжат действовать.

Навальный, самый известный критик президента Владимира Путина, основал ФБК в 2011 году.

С тех пор группа регулярно проводит расследования предполагаемых взяточничества со стороны должностных лиц на всех уровнях власти, часто сопровождаемые видеороликами на YouTube.

Региональные офисы Навального поддерживают его расследования о взяточничестве, а также его стратегию умного голосования, которая побуждает избирателей голосовать за лучших кандидатов, чтобы победить оппонентов, связанных с Кремлем.

44-летний мужчина был арестован в январе после возвращения из Германии в Россию, где он месяцами оправлялся от отравления, в котором он обвинил Путина.

Он отбывает два с половиной года в уголовной колонии под Москвой за нарушение условий условного освобождения по старым обвинениям в мошенничестве, которые он и его союзники называют политически мотивированными.

Оппонент говорит, что ему было отказано в адекватной медицинской помощи из-за сильной боли в спине и онемения конечностей в тюрьме. На прошлой неделе он прекратил свою 24-дневную голодовку после того, как его обследовали в гражданской больнице.

Он также жаловался на “пытки” путем лишения сна, говоря, что его будили каждый час в течение ночи, потому что власти считали его опасным для побега.

Его команда защиты подала иск против исправительной колонии из-за классификации, а во вторник суд Москвы сообщил агентству Интерфакс, что команда также подала иск против следственного изолятора в российской столице, где он проходил впервые. после ареста.

Власти усилили давление на союзников Навального после его возвращения в Россию, поскольку многие из его ближайших помощников покинули страну или были помещены под домашний арест.

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