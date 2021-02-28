Российский фигурист Александр Большонов выиграл свой первый чемпионат мира – спорт

Оберстдорф / Германия, 27 февраля. / ТАСС /. Российский фигурист Александр Большонов одержал победу в фигурном катании на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в немецком Оберстдорфе.

В субботу Большонов занял первое место в беге на 2-15 км среди мужчин (1: 11: 33,9), обойдя норвежца Симин Хегстад ​​Крюгер (+1,1 с). Третьим стал норвежец Ханс Кристер Холланд (+1,7).

Последний раз российские фигуристы выигрывали золото на чемпионате мира в 2017 году, когда Сергей Устюгов был первым в фигурном катании и когда он и Никита Крюков выиграли в командной гонке.

24-летний Большонов завоевал титул чемпиона мира, ранее завоевав четыре серебряные медали. Он также выиграл три серебряные и одну бронзовую медали на Олимпийских играх.

Большонов выиграл первую медаль для сборной России по фигурному катанию на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года. Норвегия лидирует с тремя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями, за ней следуют Словения и Швеция с одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалями. Россия занимает четвертое место в рейтинговой таблице.

Российские спортсмены участвуют в лыжных гонках, фигурных прыжках и совместных лыжных гонках на чемпионате мира в Оберстдорфе под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и в командном статусе в Федерации лыжного спорта России (ФСФ).

В период с 24 февраля по 7 марта 2021 года Оберстдорф примет 42-й чемпионат мира FIS по конькобежному спорту. Это третий раз, когда Оберстдорф принимал чемпионат мира, предыдущие чемпионаты проходили в 1987 и 2005 годах.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, 17 декабря поддержал ВАДА [the World Anti-Doping Agency] Предыдущее решение о ряде штрафных санкций в отношении российского спорта.

Решением Спортивного арбитражного суда с 17 декабря 2020 года российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на следующие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.