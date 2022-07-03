Российский хоккеист арестован за военную службу, сообщает РИА

Олимпийские игры 2022 года в Пекине — Хоккей — матч за золотую медаль среди мужчин — Финляндия против Олимпийского комитета России — Национальный крытый стадион, Пекин, Китай — 20 февраля 2022 года. Иван Федотов из Олимпийского комитета России пьет воду. Фотография: Энгретт Хиллз/Reuters

(Рейтер) — Российский хоккеист, работавший по контракту с базирующейся в США командой Национальной хоккейной лиги, был арестован в России за уклонение от военной службы и после болезни доставлен в военный госпиталь. Об этом сообщил адвокат российскому государственному информационному агентству.

Иван Федотов, вратарь сборной России, завоевавшей серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине в этом году, в мае подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз».

Его арест произошел после вторжения России в Украину 24 февраля. В Москве свои действия называют «спецоперацией».

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В пятницу новостной сайт «Фонтанка.ру» сообщил, что 25-летний мужчина был задержан полицией Санкт-Петербурга по требованию военной прокуратуры и доставлен в военкомат.

Его адвокат Алексей Пономарев сообщил РИА в субботу, что Федотова в пятницу доставили в военкомат, а после того, как он заболел, в военный госпиталь.

«Я так понимаю, из-за стресса у него развился гастрит», — сказал Пономарьев. «Эван плохо себя чувствует. Он говорит, что ему не оказывают полную медицинскую помощь».

Пономарев отверг обвинения в том, что его клиент уклонялся от военной службы.

Полиция Санкт-Петербурга не ответила на запрос о комментарии. Федотов не ответил на запрос о комментарии, отправленный в его аккаунт в Instagram в пятницу. Рейтер не смог сразу связаться с его адвокатом Пономаревым для комментариев.

Федотов, выбранный «Филадельфией Флайерз» на драфте 2015 года, привел московский ЦСКА из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) к Кубку Гагарина, чемпионскому титулу лиги в прошлом сезоне.

Представитель московского ЦСКА сообщил Рейтер в пятницу, что ожидает официальной информации от соответствующих органов. «На данный момент у Ивана Федотова нет договорных обязательств с нашим клубом», — добавил представитель.

НХЛ разорвала коммерческие связи с Россией, но не отстранила более 50 игроков в своих командах.

Лига не позволяет кубку Стэнли, чемпионскому трофею, поехать в Россию, чтобы отпраздновать дома Валерия Нешушкина из «Колорадо Эвеланш».

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Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Эдмунда Блэра

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