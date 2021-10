Российский экипаж пристыковался к Международной космической станции, чтобы снять фильм “Вызов: NPR”

Стив Инскейп, ведущий:

Теперь у нас есть отчет о месте съемок новейшего фильма на сайте. Российская съемочная группа пристыковалась к Международной космической станции с целью снять первый в мире фильм на орбите. Репортаж Чарльза Мейнса из Москвы.

Чарльз Майнц, Белин: На ​​глазах у толпы доброжелателей на космодроме Байконур в Казахстане российская актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко отправились в космос на борту ракеты «Союз МС-19» во вторник утром. Возможно, это уже было частью фильма.

Неизвестное лицо №1: (говорит на языке, отличном от английского).

Неизвестное лицо №2: (Говорит на языке, отличном от английского).

Майнц: На предстартовой пресс-конференции реальный капитан-космонавт Антон Шкаплеров, казалось, больше беспокоился о приближающихся прицелах, чем о том, чтобы управлять ракетой в одиночку.

Антон Шкаплеров: (через переводчика) Надеюсь, режиссер мне подскажет, что делать, что говорить и когда молчать.

Майнц: В течение следующих 12 дней на Международной космической станции задача группы состоит в том, чтобы снять «Вызов», фильм о хирурге, которого неожиданно отправили на Международную космическую станцию, чтобы спасти больного астронавта.

Юлия Пересильд: (говорит на другом языке, кроме английского).

Майнц: Пересильд, главная героиня фильма, говорит, что она просто хочет снять хороший фильм, несмотря на сложные обстоятельства. В конце концов, это первый фильм с настоящими актерами, снятыми в реальном пространстве, и он превосходит некоторых своих более известных конкурентов.

Том Круз: Какое удивительное зрелище – особый голливудский эффект, как вы уже догадались. но нет. Это реально.

Майнц: Актер Том Круз, слышал здесь рассказ о документальном фильме с Земли 2002 года о том, что тогда новая Международная космическая станция планировала свой собственный космический фильм в партнерстве с НАСА и SpaceX Илон Маск.

Виталий Егоров: (говорит по-русски).

Майнц: Журналист Виталий Егоров говорит, что Российское космическое агентство не снизило скорость, чтобы обогнать круиз перед звездами, и не зря.

Егоров: (через переводчика) Этот проект продвигает нашу космическую программу и показывает, что в ней нет паутины, что мы все еще летаем и можем придумывать интересные идеи.

Майнц: Когда-то хваленая советско-российская космическая программа столкнулась с финансовыми сокращениями и новой конкуренцией со стороны SpaceX и New Horizons за Джеффа Безоса и других игроков, таких как Китай. В этом смысле «Вызов» – это перезагрузка классического жанра «холодной войны» – космической гонки.

Егоров: (говорит по-русски).

Майнц: «Бегуны помогают друг другу, подталкивая всех к новым свершениям», – говорит Егоров. Для современной российской космической индустрии это означает, как мы надеемся, начало новой российской эры в любительских космических полетах и, да, в кино.

Чарльз Мейнс, Новости NPR, Москва.

[POST-BROADCAST CORRECTION: In this report, we incorrectly identify Jeff Bezos’ spaceflight company as New Horizons. In fact, it is called Blue Origin.]

