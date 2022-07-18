Его брат сказал, что ветеран ВВС США, проживающий в Украине, был задержан пророссийскими сепаратистами, став как минимум третьим американцем, захваченным в Украине с начала войны.

Российские солдаты арестовали 35-летнего шведа Морикизи в южном городе Херсоне в начале июня и ложно обвинили его в участии в проукраинских протестах, заявил в субботу Селье Морикизи. Он сказал, что его брат позвонил ему на прошлой неделе и сказал, что его держат в Донецкой Народной Республике, сепаратистском регионе на востоке Украины, вместе с двумя захваченными американцами, Александром Дрейком и Энди Тай Хюином.

Представитель Госдепартамента заявил, что агентству известно о «неподтвержденных сообщениях» об аресте шведа Морикизи, но отказался от дальнейших комментариев, сославшись на «соображения конфиденциальности».

По словам его брата, швед Мурикизи, уроженец Руанды, подростком переехал в Соединенные Штаты и восемь лет служил в ВВС. Суеди Мурекези переехала в Украину в 2018 году из-за ее динамично развивающегося технологического сектора, а затем поселилась в Херсоне, административном центре одноименной области.

Селье Морикизи, который живет в Миннесоте, сказал, что убеждал своего брата покинуть Украину до вторжения России, но швед Морикизи принципиально сопротивлялся и отказался бросить там своих близких друзей.

7 июля Селе Морикизи позвонили с неизвестного номера. Звонивший передал трубку шведу Морикизи, который сказал, что его задержали и несправедливо обвинили в участии в проукраинских протестах. Он сказал, что его не ранили и не пытали.

Его брат не уверен, думает ли он, что швед Морикези не пострадал. Сили Морикизи сказал, что, когда во время разговора он разговаривал со своим братом на его родном языке, швед Морикизи ответил по-английски, из-за чего Сили Морикизи забеспокоился, что кто-то наблюдает за разговором. READ Последние новости: глава ФРС Рэндалл Куорлз уйдет в отставку в декабре

Для Сели Морикизи этот краткий обмен служит доказательством того, что по крайней мере его брат жив. Он сказал, что поддерживает регулярные контакты с посольством США в Киеве и надеется на освобождение своего брата.

«Он внес свой вклад в дело Америки», — сказала Сели Морекези. «И, возможно, Америка тоже может что-то сделать для него».