Солдат был офицером российской армии, когда Путин отдал приказ о вторжении в Украину.

По словам его отца, российского солдата, отказавшегося продолжать боевые действия в Украине, избили до крови. Мужчина описал страдания своего сына BBC, сказав, что умолял сына не ехать. Президент Владимир Путин приказал мобилизовать сотни тысяч россиян для участия в боевых действиях на Украине 21 сентября, что вызвало протесты и изгнание из страны подходящих мужчин. В сообщениях из России говорится, что официальные лица призовут 300 000 человек с «соответствующими» навыками или военным опытом.

Среди зачисленных был молодой русский. Но затем солдат обсудил со своим отцом, что произойдет, если он откажется сражаться.

«Это было трудное для него решение. Я сказал ему: «Лучше прими это. Это не наша война. Это не освободительная война», — сказал человек. BBC. Солдат вместе со многими другими решил не участвовать в акции протеста и дал письменный отказ.

«Они избили его, а потом вывели, как будто собирались застрелить. Положили на землю и сказали считать до десяти. Когда он отказался, его несколько раз ударили пистолетом по голове. сказал мне, что его лицо было в крови», — сказал отец, выступая в магазине. Их личности были сохранены. BBC.

Солдат был офицером российской армии, когда 23 февраля Путин отдал приказ о вторжении в Украину. Хотя его отец пытался убедить его не идти на войну, он сначала «считал, что это правильно». BBC В докладе говорится.

Но солдат изменил свою позицию после того, как обнаружил, что его отправили в бой «без сбора разведданных, без подготовки и без прикрытия».

Россия потерпела ряд военных неудач в войне на Украине, что вызвало критику военного руководства. В октябре для руководства русским наступлением был назначен новый генерал.

Украинское контрнаступление в начале сентября выбило российские войска из большей части северо-восточной части Харьковской области, что позволило Киеву вернуть себе тысячи квадратных километров территории.

Российские войска также потеряли юг Херсонской области и Лиманский транспортный узел на востоке Украины.