Московский суд в четверг вынес постановление о заключении специалиста по гиперзвуковым технологиям в тюрьму в ожидании суда по обвинению в государственной измене, что является последним в серии дел о шпионаже, направленных против российских ученых.

Лефортовский районный суд на закрытом заседании постановил, что Александр Куранов, генеральный директор и главный конструктор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института гиперзвуковых систем, должен оставаться под стражей до суда в течение двух месяцев. Материалы дела засекречены, но в сообщениях российских СМИ говорится, что Куранов обвиняется в передаче конфиденциальной информации представителям неуказанных зарубежных стран.

На веб-сайте Института Куранова говорится, что он работал над концепцией гиперзвуковой машины «Аякс», проект, впервые предложенный в конце 1980-х годов советским инженером Владимиром Фрейхтадтом. Вместо того, чтобы защищать сверхзвуковой автомобиль от выделяемого тепла, Фрехштадт предложил поглощать тепло для увеличения энергоресурсов. Неясно, претерпела ли концепция Фрайштадта какое-либо практическое развитие с тех пор, как он впервые ее предложил.

На сайте Института Куранова также размещена программа международного семинара по термохимическим процессам в плазменной аэродинамике, который прошел в Санкт-Петербурге в прошлом месяце.

Россия гордится тем, что является единственной страной, которая использует гиперзвуковые ракеты – они летят более чем в пять раз быстрее звука. Их развитие произошло, когда отношения Москвы с Западом достигли своего минимума после окончания холодной войны после аннексии Россией Крыма в 2014 году на Украине.

Новое вооружение включает гиперзвуковой планирующий аппарат «Авангард», который, по словам российских официальных лиц, способен летать в 27 раз быстрее звука и выполнять резкие маневры на пути к цели, чтобы уклониться от противоракетного щита. Устанавливаемая на нынешние советские межконтинентальные баллистические ракеты вместо боеголовок старого типа, «Авангард» поступила на вооружение с первой установкой «Авангард» в декабре 2019 года. Она имеет дальность действия 2000 километров (около 1250 миль) и летит со скоростью в 10 раз быстрее скорости звука. Российские чиновники.

А уже в этом году ВМФ России завершит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», предназначенной для оснащения корветов, фрегатов и подводных лодок. Президент России Владимир Путин заявил, что самолет сможет летать со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и будет иметь дальность полета до 1000 километров (620 миль).

Российские официальные лица обвиняют западные шпионские агентства в удвоении усилий по получению информации о новых технологиях страны. В последние годы многих ученых, в том числе тех, кто занимается исследованиями гиперзвуковых технологий, обвиняли в передаче секретной информации иностранным державам.

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