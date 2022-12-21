Российское правительство усиливает репрессии против правозащитных групп и карт

Российское правительство усилило свои репрессии против критиков и того, что оно считает компрометирующей информацией о своей собственной военной операции в Украине, с шагами по запрету правозащитной группы и публикацией прилагаемых карт без территории Украины.

Кампания соответствует теме, которую президент России Владимир Путин озвучил во вторник в видеообращении, посвященном российским военным и службам безопасности. Путин, бывший агент КГБ, призвал эти силы удвоить свои усилия по защите стабильности общества и безопасности правительства от прямых угроз внутренней безопасности.

Его выступление совпало с сообщением государственного информационного агентства ТАСС о том, что Министерство юстиции России подало иск о роспуске одной из старейших правозащитных организаций страны — Московской Хельсинкской группы. Никаких причин для этой акции не было дано, но она соответствует шаблону против других организаций, которые правительство обвиняет в работе против интересов страны. Один из лидеров группы сообщил новостному журналу «Медуза», что власти утверждают, что организация нарушила свою юридическую регистрацию в Москве, занимаясь вопросами прав человека за пределами российской столицы.

Одна из основателей группы, Людмила Алексиева, пионер в области прав человека и диссидент, десятилетиями бросавшая вызов советской и российской системам, умерла в 2018 году. Группа, основанная в 1976 году, требовала освобождения политических заключенных и поддержки демократических прав.

Другим примером подавления инакомыслия и того, что он считает дезинформацией, является то, что российский парламент принял предварительные меры по утверждению штрафов за распространение карт и других материалов, не соответствующих кремлевскому определению российской территории.

Закон, проходящий через парламент, известный как Дума, налагает штраф в размере до 1 миллиона рублей (14 200 долларов США) за распространение материалов, которые не отражают официальную точку зрения на территориальную целостность Российской Федерации, таких как аннексия Украины в 2014 году. Крым или сентябрь четырех областей.Украинский. Многие правительства по всему миру осудили эти аннексии как незаконные.

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