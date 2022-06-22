Известному российскому кинорежиссёру Александру Сокурову запретили выезд из России из-за «распоряжения премьер-министра», заявил режиссёр. Рассказывать Независимое российское новостное издание The Insider.

Сокуров планировал пересечь российско-финляндскую границу на машине, а затем отправиться на Конгресс художественного образования в Милан. Он должен был появиться 22 июня. Он сказал, что его поездка была подтверждена финскими и итальянскими властями.

Сокуров подал жалобу в Совет при президенте по правам человека. Он писал: «На границе в России все эти планы были полностью сорваны».

«Несколько часов мы не могли понять, что происходит, где наши документы и почему нас не пускают через границу. За это время мимо нас проезжали сотни автомобилей, целые автобусы, набитые российскими детьми и другими гражданами. нам разрешили пройти, а мы сидели так, как будто нас арестовали, ждали чего — нас поймают по-настоящему?

Сокуров писал, что когда выяснилось, что он не собирается добираться самолетом до Милана, к нему приехал начальник пограничной службы.

Позже Рассказывать Журналист Ксения Ларина: «Он не мог смотреть мне в глаза, когда говорил мне, что нам запрещено выезжать по указанию товарища Мишустина, который, как и я, запрещает переход границы. Я никогда в жизни не встречала Мишустина… понятия не имею, почему он предвзято относится ко мне и так сильно меня ненавидит».

Позже, когда организаторы миланской конференции позвонили на пограничный пункт, в спецслужбах им сказали, что Сокуров в порядке — без уточнения места.

На запрос финских властей посольство России рекламодатель Россия до сих пор не сняла антивирусные ограничения на пересечение сухопутных границ. Согласно постановлению правительства РФ, выезд из России возможен только на автомобилях, в том числе на рейсовых автобусах, при наличии уважительной причины.

Статья 27.2 Конституции РФ гласит, что «Каждый имеет право свободно выезжать из Российской Федерации. Граждане Российской Федерации имеют право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию».