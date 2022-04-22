Российскому пловцу Рылову запретили появляться на митинге Путина

Российскому олимпийскому чемпиону Евгению Рылову запретили заниматься спортом на девять месяцев за участие в митинге в поддержку президента Владимира Путина и вторжения России в Украину.

ЛОЗАННА, Швейцария. Российский олимпийский чемпион Евгений Рылов был отстранен от занятий спортом на девять месяцев за участие в митинге в поддержку президента Владимира Путина и вторжения России в Украину.

Рылов стоял на сцене с медалями из других олимпийских видов спорта на мероприятии в прошлом месяце и носит куртку с буквой «Z» на груди. Эта буква не является частью русского алфавита, но стала символом поддержки российских войск после того, как ее использовали в качестве знака на российской бронетехнике, работающей в Украине.

В кратком заявлении мирового руководящего органа по плаванию, FINA, в четверг говорится, что он «признал» более раннее, еще не обнародованное решение дисциплинарного комитета о дисквалификации Рылова «после присутствия и поведения г-на Рылова на мероприятии в Лужниках». Стадион в Москве».

Рылов был звездой сборной России по плаванию на Олимпиаде в Токио в прошлом году с двумя золотыми медалями.

Его запрет начался в среду и распространяется на любые международные соревнования. Влияние на Рылова, вероятно, будет в основном символическим, поскольку FINA продлила свое решение исключить спортсменов из России и ее союзника из Беларуси из всех международных соревнований до конца 2022 года.

Международная федерация плавания (FINA) ранее отстранила Россию и Беларусь от участия в чемпионатах мира в Венгрии в июне и июле, но разрешила им участвовать в других мероприятиях. В то время FINA заявила, что Россия в любом случае планирует бойкотировать все международные мероприятия, что Россия отрицала. Сейчас эта позиция прояснена.

«Офис также подтвердил свою позицию о том, что российские и белорусские спортсмены и официальные лица не будут приглашаться ни на какие мероприятия FINA до конца 2022 года», — говорится в сообщении FINA в четверг. В юрисдикцию FINA входят различные водные виды спорта, включая плавание, дайвинг, водное поло и спортивное плавание.

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