Российско-греческая межправительственная группа встретится в конце этого месяца, чтобы укрепить отношения.

18 марта российско-греческая межправительственная комиссия по экономическому, промышленному и научному сотрудничеству проведет телекоммуникационную конференцию, сообщил официальный представитель МИД Греции Александрос Папаяно.

Сопредседателями комиссии станут Милдати Вервициодис и министр транспорта России Виталий Чавес.

«В ходе переговоров между министром иностранных дел Греции Никосом Тендиасом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Афинах обсуждалось заседание межправительственной комиссии», – сказал Папиано.

«Встреча должна состояться в ближайшее время, – сказал он, – к сожалению, сегодня проблема эпидемии, и пока неизвестно, когда группа встретится в реальной жизни».

По его словам, трудно говорить о возможной дате, и он сказал, что не имеет информации о вопросах, которые будут обсуждаться на конференции.

Изначально встреча была запланирована на весну 2020 года.

Обе страны выражают желание укреплять политические и экономические связи.

Следует отметить, что спикер парламента Греции Константинос Дассулас несколько дней назад провел встречу в своем офисе в парламенте. Посол России Андрей Маслов.

На встрече также присутствовал руководитель группы дружбы Греция-Россия Симос Кедикогло.

Во время встречи обсуждались вопросы двустороннего парламентского сотрудничества.

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