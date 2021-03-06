Российско-греческая межправительственная группа встретится в конце этого месяца, чтобы укрепить отношения.

18 марта российско-греческая межправительственная комиссия по экономическому, промышленному и научному сотрудничеству проведет телекоммуникационную конференцию, сообщил официальный представитель МИД Греции Александрос Папаяно.
Сопредседателями комиссии станут Милдати Вервициодис и министр транспорта России Виталий Чавес.
«В ходе переговоров между министром иностранных дел Греции Никосом Тендиасом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Афинах обсуждалось заседание межправительственной комиссии», – сказал Папиано.
«Встреча должна состояться в ближайшее время, – сказал он, – к сожалению, сегодня проблема эпидемии, и пока неизвестно, когда группа встретится в реальной жизни».
По его словам, трудно говорить о возможной дате, и он сказал, что не имеет информации о вопросах, которые будут обсуждаться на конференции.
Изначально встреча была запланирована на весну 2020 года.
Обе страны выражают желание укреплять политические и экономические связи.
Следует отметить, что спикер парламента Греции Константинос Дассулас несколько дней назад провел встречу в своем офисе в парламенте. Посол России Андрей Маслов.
На встрече также присутствовал руководитель группы дружбы Греция-Россия Симос Кедикогло.
Во время встречи обсуждались вопросы двустороннего парламентского сотрудничества.
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