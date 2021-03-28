Российско-израильский магнат готовится получить от Deliveroo 70 миллионов фунтов стерлингов

The Mail on Sunday сообщила, что российско-израильский миллиардер, столкнувшийся с разногласиями по поводу своих долей в Twitter и Facebook, собирается получить прибыль почти 70 миллионов фунтов стерлингов от огромного дохода Deliveroo.

DST Global Ури Мильнера, четвертый по величине инвестор в бизнес быстрого питания, продает почти 3 процента своих акций на сумму до 68 миллионов фунтов стерлингов.

Это оставит ей долю в 615 миллионов фунтов стерлингов.

Коварный: Юрий Мильнер вместе со своей женой Юлией все еще будет владеть 615 миллионами фунтов стерлингов в компании

Ожидается, что на этой неделе Deliveroo выйдет на биржу стоимостью до 8,8 миллиарда фунтов стерлингов. Он уже получил заявки на продажу акций на 1,6 миллиарда фунтов стерлингов.

Но из-за низкой стоимости заявки, опасений по поводу корпоративного управления и делового состояния ее владельцев ряд крупных фондов избежали всплытия. Уроженец России Мильнер, гражданин Израиля, купил Deliveroo в 2015 году в рамках раунда финансирования в размере 100 миллионов долларов.

Бывший технический советник правительства России, а теперь базирующийся в Калифорнии, он инвестировал в ряд профессиональных цифровых специалистов, включая Airbnb и Spotify.

В 2017 году выяснилось, что финансирование инвестиций Милнера в Twitter и Facebook поступило от организаций, связанных с Кремлем, что вызвало обеспокоенность по поводу влияния России на политику США и социальные сети. Милнер отрицал, что финансирование повлияло на какую-либо из компаний.

Буй должен принести состояния основателю Deliveroo Уиллу Шу и инвесторам, включая Amazon.