Российско-украинская война: список основных событий, день 228 | Российско-украинские военные новости

Такова ситуация в воскресенье, 9 октября.
Борьба
- Движение по российскому автомобильному и железнодорожному мосту в Крым возобновилось через несколько часов после того, как крупный взрыв частично повредил мост, ключевой маршрут снабжения вооруженных сил Москвы на юге Украины.
- Украинские власти сообщают о гибели десятка человек в результате обстрела города Запорожье на юго-востоке Украины.
- Украинские войска ведут ожесточенные бои у стратегически важного восточного города Багмут, который пытается захватить Россия, заявил президент Владимир Зеленский.
- Министерство обороны России назначило генерала ВВС Сергея Суровихина главнокомандующим российскими войсками, воюющими на Украине, что стало третьим высокопоставленным военным назначением Москвы за неделю.
- В результате обстрела украинская Запорожская атомная электростанция, оккупированная Россией, была отключена от электроэнергии, которая требует охлаждения, чтобы избежать расплавления, что вынудило ее переключиться на аварийные генераторы, заявили Государственное агентство Украины по ядерной энергии и Организация Объединенных Наций по ядерному надзору.
экономика
- Министерство экономики заявило, что экономика Украины сократилась на 30 процентов в первые три квартала 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, поскольку неурожай усугубил последствия погодной войны.
- Экспорт Украины увеличился на 23 процента в месячном исчислении в сентябре благодаря положительному эффекту заключенной при международном посредничестве сделки, разрешающей экспорт зерна из Черного моря.
Дипломатия
- Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что НАТО должно сделать больше, чтобы защитить себя от России и Путина, потому что они не могут знать, как далеко зайдет путинская мания величия.
- Представитель Госдепартамента США сообщил информационному агентству AFP, что Гонконг нанесет ущерб своей репутации финансового центра, если укроет нарушителей санкций, после того как город заявил, что не будет принимать меры против суперяхты, предположительно принадлежащей союзнику Кремля.
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