Москва

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что Россия не обеспокоена тем, что Украина может получить статус кандидата в члены ЕС, «поскольку ЕС не является военной организацией».

Выступая на общем собрании Петербургского международного экономического форума, Путин задался вопросом, принесет ли Украине пользу присоединение к Европейскому союзу, заявив, что Запад больше заинтересован в предоставлении Киеву финансовых грантов для поддержания его лояльности, чем в реальной поддержке его экономического и промышленного роста.

О будущих отношениях с Украиной он сказал, что Москва по-прежнему готова строить отношения с кем угодно, но что «гарантами нашей безопасности могут быть только наши армия и флот».

Мы принимаем как факт, что рано или поздно ситуация нормализуется. Мы хотим обеспечить процветание для всех наших соседей; Тогда выхода нет, я хочу, чтобы было понятно, восстановить отношения (между Россией и Украиной)», — сказал он.

Путин повторил, что действия России на Украине были «принудительной мерой», создающей угрозы, сравнимые с созданием Россией военного плацдарма в Мексике.

Он сказал, что Россия неоднократно пыталась найти точки соприкосновения, но наши претензии не были должным образом рассмотрены.

Он подверг критике заявления политиков с Запада о возможности ядерной войны.

«Один безответственный политик стирает одно, потом другое, и на очень высоком уровне… мы реагируем соответствующим образом», — сказал он.

Он добавил, что ответы России затем изображаются как угрозы, тогда как на самом деле «мы ничему не угрожаем».

«Запад пытается поддерживать устаревшие геополитические иллюзии»

Путин заявил, что мировая экономика переживает сложный период из-за попытки Запада «поддерживать устаревшие геополитические иллюзии».

Он сказал, что Соединенные Штаты, объявив о победе в холодной войне, объявили себя «посланником Бога на Земле», без каких-либо обязательств и только «священных» интересов.

«Недостаток заключается в самом понятии, при котором понятие обозначает существование единой державы, хотя и могущественной, с ограниченным кругом близких союзников, или, как говорят, стран с предоставленным правом доступа, и всеми торговыми обычаями и международные отношения, когда это уместно, только объясняются. В интересах этой державы они, по сути, работают в одном направлении в игре с нулевой суммой.

Он добавил, что мир, построенный на такой вере, «определенно нестабилен».

Он раскритиковал западные элиты за игнорирование того факта, что в последние десятилетия появились новые, могущественные и все более напористые центры, заявив, что они отказываются замечать очевидное, «упорно цепляясь за тени прошлого».

«Например, они, похоже, считают, что господство Запада в мировой политике и экономике неизменно и вечно, ничто не вечно.

Он добавил, что Запад даже пытается повернуть ход истории вспять.

«Они относятся ко всему как к уединенной воде или на своем заднем дворе. Они до сих пор относятся к ним как к колониям, а к людям, которые там живут, как к людям второго сорта, потому что считают себя исключительными. Если они исключительные, то все люди второго сорта. «

Путин сказал, что у Запада есть «непреодолимый мотив» наказать и сокрушить любого, кто не вписывается в господствующую тенденцию или отказывается слепо подчиняться.

«Более того, они грубо и постыдно навязывают культуре и представлениям об истории собственные нравы и взгляды, порой ставя под сомнение суверенитет и целостность государств, угрожая их существованию», — добавил он, приведя в пример Югославию, Сирию, Ливию и Ирак.

Он добавил, что если некоторые «мятежные» страны не удается подавить или усмирить, их пытаются изолировать или «упразднить» во всех сферах, включая спорт, культуру и искусство.

Такова природа нынешнего витка страха перед Россией на Западе и безумных санкций против России. Они сумасшедшие, говорю я, не задумываясь. «Они беспрецедентны с точки зрения их количества и скорости, с которой Запад уничтожает их», — сказал он.

Он добавил, что цель ясна — внезапный и сильный удар по российской промышленности и финансам, принудительный отзыв западных компаний и замораживание их активов, чтобы подорвать нашу экономику.

«Это явно не сработало, этого не произошло. Российские бизнесмены и власти действовали коллективно и профессионально, а россияне проявили солидарность и ответственность».

— «обоюдоострый меч»

Путин назвал санкции «палкой о двух концах», отметив, что в некоторых случаях они затрагивают «инициаторов хуже, чем Россия».

Он предупредил, что практика санкций создает «опасный прецедент», заявив, что ему известно о тайных неофициальных переговорах между европейскими лидерами о возможности введения санкций против любого «нежелательного» субъекта, включая членов ЕС и европейские компании.

Он добавил, что прямые потери ЕС из-за санкций против России составили $400 млрд, а инфляция в некоторых странах достигла 20%.

Он предупредил, что экономические проблемы могут привести к социальным проблемам, включая рост популистских радикальных политических сил.

Путин добавил, что сегодня многие политики пытаются обвинить Россию в своих экономических проблемах, но настоящая причина — их ошибочная экономическая политика.

«Конечно, может быть интересно услышать, что мы такие могущественные и всемогущие и из-за нас инфляция растет на Западе, в США и в Европе… Может быть, нам и хорошо чувствовать себя такими сильными, но это не соответствует действительности.

Путин также признал, что санкции создали проблемы для Москвы и что впереди еще больше трудностей, но подчеркнул, что Россия «готова к вызовам».

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