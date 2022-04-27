Россию обвинили в шантаже, Тревор Рид освобожден в результате обмена пленными

Премьер-министр Латвии объявил в среду, что латвийский парламент может подписать Финляндию и Швецию в НАТО в течение нескольких часов, если скандинавские страны подадут заявку на вступление в альянс.

В интервью The Wall Street Journal Кришьянис Кариньш сказал, что если Финляндия и Швеция решат вступить в НАТО, это послужит толчком «не только для их собственной безопасности, но и для региональной безопасности».

«Если они подадут заявку на членство в НАТО, я уверен, что наш парламент соберется, если будет достаточно рано, в тот же день для ратификации», — сказал он. «Я думаю, в НАТО будет очень быстрый процесс».

Несмотря на российские угрозы последствий, если Финляндия и Швеция станут частью альянса, есть признаки того, что эти две страны могут это сделать.

На прошлой неделе финский парламент начал обсуждение этого вопроса. Правящая Социал-демократическая партия Швеции, которая долгое время выступала против членства, также рассматривает вопрос о вступлении.

Если вы подадите заявку на вступление в НАТО в ближайшие несколько недель, это откроет путь для альянса, который, скорее всего, согласится на его предложения на саммите в Мадриде в конце июня. Все 30 участников должны одобрить заявку.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любая заявка Финляндии и Швеции на членство, скорее всего, будет одобрена быстро, и что члены альянса могут захотеть предложить какие-то гарантии безопасности, пока продолжается процесс вступления.

Перед вторжением в Украину Россия обратилась к Вашингтону и НАТО с просьбой исключить дальнейшее расширение альянса.

В последние месяцы правительство Латвии согласилось на новую цель расходов на оборону в размере 2,5% от ВВП, и страна с населением около двух миллионов человек предоставила Украине около 200 миллионов евро, или 211 миллионов долларов, в виде военной помощи, сказал г-н Карич. . .

Г-н Кариче сказал, что он круглосуточно работает в преддверии июньского саммита НАТО в Мадриде, чтобы убедить коллег поддержать усиленное постоянное присутствие на восточном фланге альянса.

«Мы определенно движемся в правильном направлении», — сказал г-н Кариш. «Но мы должны пройти лишнюю милю, и мы все должны понять, что сильное, продолжительное, сильное присутствие — это абсолютная необходимость».