Россию обвиняют в причастности к киберпреступности, депортированной из Южной Кореи в Огайо

Прокуратура США утверждает, что 38-летний Владимир Дунев был частью транснациональной преступной группировки, которая с 2015 года пытается украсть миллионы долларов у жертв в США и других странах.
Сообщается, что группа использовала вредоносное программное обеспечение, называемое trickbot, и другие инструменты для кражи денег и конфиденциальных данных у предприятий в нескольких странах, включая США, Великобританию, Россию и Индию. Прокуратура сообщила, что хакеры также атаковали больницы, школы, коммунальные предприятия и правительственные компьютерные сети.
Судебные органы заявили, что Дунев был обвинен в компьютерном мошенничестве и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, а также в ряде других мошенничеств с использованием электронных средств и банковских операций, а также в заговоре с целью совершения других преступлений. Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит до 60 лет лишения свободы.
Дэниел Пол, представитель прокурора США в Северном округе Огайо, сказал, что Дунев не признал себя виновным в явке в свой первый суд в четверг.
Адвокат Дюны не был доступен для комментариев сразу.
Арест – значительная победа судебной системы США, которая обычно вынуждена ждать, пока предполагаемые российские киберпреступники не покинут Россию, поскольку Вашингтон и Москва не имеют соглашения о депортации. Это произошло в связи с тем, что администрация Байдена стремилась оказать давление на российское правительство, чтобы оно приняло меры по борьбе с киберпреступностью на фоне серии атак программ-вымогателей на американские компании.
В анонимном заявлении Данью сообщил, что 20 октября министерство юстиции Южной Кореи экстрадировало в Соединенные Штаты гражданина России, обвиняемого в причастности к вредоносному ПО Tricot. В ведомстве заявили, что гражданин России арестован. Июнь в международном аэропорту Инчхон, Южная Корея.
Другой человек, предположительно связанный с лодкой, – латыш, известный как Алла Витте, который был арестован в Майами в феврале и подвергается судебному преследованию в Северном округе Огайо. Сторонники ее дела работали над тем, чтобы фактическая стенограмма этого заявления была доступна в Интернете.
По словам Пола, официального представителя Северного округа Огайо, Витте не признал себя виновным в июне.
Также говорят, что Дунев использовал свои технические навыки для поддержки трикборда. По словам прокуратуры, он помог предотвратить обнаружение вредоносного ПО программным обеспечением безопасности.
Преследование иностранных киберпреступников судебной властью является дополнением к дипломатическому давлению официальных лиц США на Москву с целью решения проблемы. Несмотря на июньскую встречу между Байденом и Путиным по этой теме, атаки программ-вымогателей на американские компании продолжались.
Андрес Сутт, высокопоставленный правительственный чиновник Эстонии, присутствовавший на встрече, сказал CNN, что правительствам необходимо больше инвестировать в свои ИТ-бюджеты в кибербезопасность, чтобы эффективно защитить себя от программ-вымогателей.
«Если мы посмотрим на интенсивность [ransomware] Ясно, что нам нужно ответить атаками, изощренностью, воздействием и еще большим киберзапугиванием », – сказал Саттон, министр предпринимательства и информационных технологий Эстонии.
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