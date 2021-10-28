Россию обвиняют в причастности к киберпреступности, депортированной из Южной Кореи в Огайо

Прокуратура США утверждает, что 38-летний Владимир Дунев был частью транснациональной преступной группировки, которая с 2015 года пытается украсть миллионы долларов у жертв в США и других странах.

Сообщается, что группа использовала вредоносное программное обеспечение, называемое trickbot, и другие инструменты для кражи денег и конфиденциальных данных у предприятий в нескольких странах, включая США, Великобританию, Россию и Индию. Прокуратура сообщила, что хакеры также атаковали больницы, школы, коммунальные предприятия и правительственные компьютерные сети.

Судебные органы заявили, что Дунев был обвинен в компьютерном мошенничестве и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, а также в ряде других мошенничеств с использованием электронных средств и банковских операций, а также в заговоре с целью совершения других преступлений. Если его признают виновным по всем пунктам, ему грозит до 60 лет лишения свободы.

Дэниел Пол, представитель прокурора США в Северном округе Огайо, сказал, что Дунев не признал себя виновным в явке в свой первый суд в четверг.