Россияне «недовольны», и Путин на грани его изгнания, поскольку его режим становится все более хрупким

Среди россиян «растет недовольство» на фоне краха экономики, и не многие понимают цель войны Владимира Путина в Украине, которая может привести к его свержению.
Политическая элита России стала свидетелем того, как их «богатство» сократилось, а их «образ жизни изменился в сторону ухудшения», а Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что в этом году экономика может сократиться на 6%.
Спад в экономике сказался на уровне жизни россиян, что может привести к отставке Путина, когда вспыхнет гнев.
Подробнее о русско-украинской войне:
Владимир Ашурков, исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией и давний друг первого оппонента Путина Алексея Навального, предупредил, что многие россияне испытывают недовольство.
На вопрос Radio Times, можно ли как-то свергнуть Путина, Ашурков ответил: «Хотя говорить трудно, людям в России опасно поднимать голос против войны.
«Люди недовольны.
Бизнесмены и политическая элита стали свидетелями того, как их образ жизни перевернулся с ног на голову, а их состояния были уничтожены.
Средний человек испытал массовую инфляцию. У них наблюдается ухудшение уровня жизни.
«Знакомые западные бренды McDonald’s, Ikea и Nestle покидают страну».
«И люди не очень понимают причину этой войны», — добавил Ашурков.
«Это было действительно необоснованно и неоправданно.
«Так что вы не видите никаких явных признаков, но недовольство растет, и я вижу, что эта война сделала путинский режим более хрупким, а не более сильным».
Путин также сталкивается с вопросами об украинском вторжении, поскольку в России и Крыму произошла серия атак, которые вызвали серьезные опасения по поводу ПВО Москвы.
Прямым результатом атак, которые, к ужасу российских отдыхающих, неоднократно совершались в окрестностях популярных мест отдыха, ему «труднее» «продать войну» своим соотечественникам.
Корреспондент Би-би-си на Украине Джеймс Уотерхаус заявил: «Это также посылает сигнал и затрудняет для России продажу этой войны внутри ее собственной страны.
«Прошло 11 дней, и Крым дестабилизировался так, как мало кто ожидал».
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