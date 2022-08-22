Россияне «недовольны», и Путин на грани его изгнания, поскольку его режим становится все более хрупким

Среди россиян «растет недовольство» на фоне краха экономики, и не многие понимают цель войны Владимира Путина в Украине, которая может привести к его свержению.

Политическая элита России стала свидетелем того, как их «богатство» сократилось, а их «образ жизни изменился в сторону ухудшения», а Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что в этом году экономика может сократиться на 6%.

Спад в экономике сказался на уровне жизни россиян, что может привести к отставке Путина, когда вспыхнет гнев.

Подробнее о русско-украинской войне:

Владимир Ашурков, исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией и давний друг первого оппонента Путина Алексея Навального, предупредил, что многие россияне испытывают недовольство.

На вопрос Radio Times, можно ли как-то свергнуть Путина, Ашурков ответил: «Хотя говорить трудно, людям в России опасно поднимать голос против войны.

«Люди недовольны.

Бизнесмены и политическая элита стали свидетелями того, как их образ жизни перевернулся с ног на голову, а их состояния были уничтожены.

Средний человек испытал массовую инфляцию. У них наблюдается ухудшение уровня жизни.

«Знакомые западные бренды McDonald’s, Ikea и Nestle покидают страну».

«И люди не очень понимают причину этой войны», — добавил Ашурков.

«Это было действительно необоснованно и неоправданно.

«Так что вы не видите никаких явных признаков, но недовольство растет, и я вижу, что эта война сделала путинский режим более хрупким, а не более сильным».

Путин также сталкивается с вопросами об украинском вторжении, поскольку в России и Крыму произошла серия атак, которые вызвали серьезные опасения по поводу ПВО Москвы.

Прямым результатом атак, которые, к ужасу российских отдыхающих, неоднократно совершались в окрестностях популярных мест отдыха, ему «труднее» «продать войну» своим соотечественникам.

Корреспондент Би-би-си на Украине Джеймс Уотерхаус заявил: «Это также посылает сигнал и затрудняет для России продажу этой войны внутри ее собственной страны.

«Прошло 11 дней, и Крым дестабилизировался так, как мало кто ожидал».