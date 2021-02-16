Россиянин Аслан Карацев продолжает свое маловероятное выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису

Это таинственный человек, о котором немногие в спортзале слышали несколько дней назад. Но россиянин Аслан Карацев дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.

В одном из самых неожиданных матчей в современной истории тенниса Карацев во вторник стал одним из немногих игроков, вышедших в четвертый раунд финала турнира Большого шлема после того, как он выжил в плей-офф, когда в четырех сетах обыграл больного болгарина Григора Димитрова 2. . -6, 6-4, 6-1, 6-2.

27-летний Карацев, родившийся в России, переехал в Израиль в детстве, а затем вернулся в Россию в подростковом возрасте, чтобы улучшить свои навыки игры в теннис, сообщает The Times of Israel. Несколько лет он без особого успеха играл в удаленный теннис. До этого турнира он никогда не претендовал на участие в турнире Большого шлема. Он выиграл три матча подряд на квалификации Открытого чемпионата Австралии в Дохе, занял место в главном событии и занял 114-е место в мире. Он никогда не занимал место выше 111-го.

Димитров, казалось, доминировал в игре после первого сета, но страдал от спазмов в третьем сете и, казалось, был на грани смещения до конца матча.