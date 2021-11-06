Россиянин Леонардо Ди Каприо обвиняет эпидемию в отсутствии работы

Русский человек Роман Бурцев когда-то попал в заголовки газет и в рекламе по всему миру из-за его довольно близких встреч с американским актером Леонардо Ди Каприо. Но когда в 2020 году начались глобальные ограничения на поездки, Борстев заявил, что его карьерные возможности иссякли, и люди «забыли» о нем.

Сегодня Бурцев говорит, что его жизненные цели в настоящее время состоят в том, чтобы создать семью и найти жену, но он остается открытым для жизни, полной славы и богатства. Уйдя из индустрии развлечений, Бурцев нашел работу в криптовалюте и мечтал о возможности купить дом в Крыму, что невозможно при его текущем ежемесячном доходе в 50 000 рублей или 701 доллар.

Instagram / @ burtsev8136

Перед пандемией Бурцев подписал контракты с рекламными агентствами, которые позже отказались от их контрактов, потому что он не мог похудеть. Хотя это не совсем точный показатель для актера «Волка с Уолл-стрит» Ди Каприо, люди в крупных городах по всему миру постоянно просили его сделать селфи. В настоящее время Бурцев живет в трехкомнатной квартире со своими родителями и кошками, но все еще надеется, что сможет возобновить аналогичную карьеру.

Бурцев говорит, что он тоже на пути к похудению, говоря: «Я пробовал много способов похудеть, прежде чем оказался в процессе похудания». Он надеется достичь своего целевого веса к новому 2022 году и достичь своих конечных целей «семья, дети, дом».