Россиянин Рублев занял пятое место в финале ATP в одиночном разряде

9 октября 2021 г .; Индиан-Уэллс, Калифорния, США; Андрей Рублев (Россия) реагирует на удар против Карлоса Табернера (Испания) в Indian Wells Tennis Garden. Обязательный кредит: Орландо Рамирес – USA TODAY Sports

(Reuters) – Россиянин Андрей Рублев стал пятым игроком в одиночном разряде, прошедшим квалификацию в финал ATP, сезон которого завершится в Турине в следующем месяце, говорится в сообщении мужского тура.

В финале ATP участвуют восемь лучших игроков в одиночном и парном разряде. Россиянин дебютировал на престижном турнире 2020 года, когда последний раз проводился в Лондоне перед переездом в Турин.

«Я очень рад вернуться, чтобы сразиться с восемью лучшими игроками мира», – сказал Рублев в заявлении ATP в субботу. «Это уникальный и престижный турнир, и мне не терпится сыграть в Турине».

24-летний Рублев присоединится к сербскому первому игроку мира Новаку Джоковичу, чемпиону России и США Даниилу Медведеву, греку Стефаносу Циципасу и немцу Александру Звереву в квалификации к турниру 14-21 ноября.

Он занял шестое место после того, как в прошлом месяце занял пятое место в мужском рейтинге.

Далее идут Маттео Берреттини из Италии, Каспер Радд из Норвегии и Хуберт Гуркач из Польши. 20-кратный чемпион Рафаэль Надаль занимает восьмое место в квалификационной гонке, но уже завершил сезон с травмой.

(Репортаж Судипту Гангули из Мумбаи). Редакция Уильяма Малларда

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