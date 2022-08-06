Россиянка приняла ислам, чтобы выйти замуж за пакистанца

- Русская женщина становится мусульманкой ради своего парня-пакистанца.
- Она также немного выучила урду и приняла ислам, чтобы выйти за него замуж.
- Пакистанский ютубер Басит Али рассказал историю межкультурной любви на своем канале в YouTube.
Еще одна интересная история любвиИ Cегодня. Ходят слухи, что русская женщина перешла к своему бойфренду-пакистанцу. В настоящее время два супругачто они Он проживает в Пакистане.
Поэтому эта русская женщина переехала в Пакистан, чтобы быть с мужем. Она также немного выучила урду и приняла ислам, чтобы выйти за него замуж.
Тогда есть проблема дома. Девушка-иностранка ответила, что может приготовить роти и паратху. Вещи, которые она обнаружила после замужества с пакистанцем.
Кто же тогда этот счастливчик? Мухаммед Али — имя этого человека.
Как распространилась эта история? Пакистанский ютубер Басит Али рассказал историю межкультурной любви. Мохаммед
Али сказал: «Мы общались через приложение для социальных сетей, как раньше общались в сообществе.когда Я встретил ее, ей понравился мой способ уважения к женщинам, и она решила выйти за меня замуж».
Он говорил о том, что его жена была атеисткой до их свадьбы, когда обсуждал его решение принять ислам.
Она приняла ислам, потому что не исповедовала никакой религии и отвергала там культуру свинины и алкоголя. мы будем. Поэтому ей не составило труда адаптироваться в Пакистане.»
Он говорил о том, что его жена была атеисткой до их свадьбы, когда обсуждал его решение принять ислам.
Россиянка упомянула, что ей не нравится мусор на улицах, рассказывая о своем большом переезде в Пакистан и о том, как она любит эту страну. Кроме того, в доме было необычно принимать столько гостей. упомянул: «Мне нравится Вещи И мне не нравится Вещи. «
Но даже она не может не восхищаться великолепием северных районов Пакистана. Она сказала, что любит северную часть Пакистана из-за ее красивых пейзажей.
Более того, эта женщина призналась в любви своей свекрови. Свекровь тоже хвалила ее.
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