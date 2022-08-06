Россиянка приняла ислам, чтобы выйти замуж за пакистанца

Русская женщина становится мусульманкой ради своего парня-пакистанца.

Она также немного выучила урду и приняла ислам, чтобы выйти за него замуж.

Пакистанский ютубер Басит Али рассказал историю межкультурной любви на своем канале в YouTube.

Еще одна интересная история любвиИ Cегодня. Ходят слухи, что русская женщина перешла к своему бойфренду-пакистанцу. В настоящее время два супругачто они Он проживает в Пакистане.

Поэтому эта русская женщина переехала в Пакистан, чтобы быть с мужем. Она также немного выучила урду и приняла ислам, чтобы выйти за него замуж.

Тогда есть проблема дома. Девушка-иностранка ответила, что может приготовить роти и паратху. Вещи, которые она обнаружила после замужества с пакистанцем.

Кто же тогда этот счастливчик? Мухаммед Али — имя этого человека.

Как распространилась эта история? Пакистанский ютубер Басит Али рассказал историю межкультурной любви. Мохаммед

Али сказал: «Мы общались через приложение для социальных сетей, как раньше общались в сообществе.когда Я встретил ее, ей понравился мой способ уважения к женщинам, и она решила выйти за меня замуж».

Он говорил о том, что его жена была атеисткой до их свадьбы, когда обсуждал его решение принять ислам.

Она приняла ислам, потому что не исповедовала никакой религии и отвергала там культуру свинины и алкоголя. мы будем. Поэтому ей не составило труда адаптироваться в Пакистане.»

Он говорил о том, что его жена была атеисткой до их свадьбы, когда обсуждал его решение принять ислам.

Россиянка упомянула, что ей не нравится мусор на улицах, рассказывая о своем большом переезде в Пакистан и о том, как она любит эту страну. Кроме того, в доме было необычно принимать столько гостей. упомянул: «Мне нравится Вещи И мне не нравится Вещи. «

Но даже она не может не восхищаться великолепием северных районов Пакистана. Она сказала, что любит северную часть Пакистана из-за ее красивых пейзажей.

Более того, эта женщина призналась в любви своей свекрови. Свекровь тоже хвалила ее.