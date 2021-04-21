Россия атакует опорные пункты Исламского государства в Сирии

Россия нанесла авиаудары, в результате которых погибло более 200 боевиков в центральной Сирии на фоне ожесточенного наступления повстанцев Исламского государства, которые угрожают доступу сирийского правительства к нефти и представляют опасность для его иностранных сторонников.

Александр Карпов, вице-президент Российского центра примирения оппозиции в Сирии, сообщил, что в понедельник в Пальмире были нанесены авиаудары по тренировочному лагерю. Известно, что в регионе действуют боевики Исламского государства.

Сирийский наблюдательный центр по правам человека, который следит за ходом сирийской войны, сообщает, что 26 членов Исламского государства были убиты в результате недавних российских авиаударов в Пальмире и других частях центральной сирийской пустыни.

Скорбящие несут гробы сирийских солдат в городке Холмс. Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт 30 декабря, в результате которого в Сирии погибло около 40 солдат.

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Sana / Агентства France-Press / Getty Images





В 2015 году Исламское государство захватило руины древнего города Пальмира и разрушило ряд римских храмов, гробниц и других объектов. При поддержке российских авиаударов сирийское правительство восстановило завалы в 2016 году.

Авиаудары были нанесены после того, как Исламское государство заявило, что убило двух российских солдат, пытавшихся посадить вертолет в сирийской провинции Хомс.

Из укрытий в пустыне в центральной и восточной Сирии в прошлом году боевики Исламского государства атаковали основные автомагистрали по всей стране, напали на нефтяников, убили командиров сирийской армии и убили российского генерал-майора в результате взрыва бомбы на обочине дороги в апреле 2020 года.

Хотя они не контролировали значительную территорию через два года после потери самопровозглашенного халифата, боевики ускоряют темпы своих атак, поскольку президент Башар аль-Асад борется с повстанцами в некоторых частях страны, которым он номинально управляет.

Роберт Форд, бывший посол США в Сирии, сказал Исламскому государству: «Вы можете получить это, но вы не можете его уничтожить».

Рост насилия создает проблемы для России и Ирана. Две иностранные державы помогли Асаду Имеют решающее значение для усилий по возвращению большей части территории страны и восстановлению государственного контроля над отдаленными районами центральной и восточной Сирии.

Ущерб, причиненный в результате авиаудара российских самолетов в прошлом месяце на автостоянке недалеко от сирийского города Баб-эль-Хава.

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Анас Алькарбутли / DPA / Zuma Press





Тем временем проиранские группировки укрепляют базы в пустыне на сирийско-иракской границе, пытаясь предотвратить нападения Исламского государства и защитить свое влияние в регионе. По словам сирийского исследователя Манхала Пареша, Исламское государство может атаковать поддерживаемые Ираном группировки даже в условиях относительной безопасности крупных городов.

Повстанческое движение усиливает давление на администрацию Байдена ввиду присутствия США в Сирии, в которое входят сотни американских военнослужащих, работающих вместе с местными боевиками для борьбы с Исламским государством в части восточной Сирии к северу от реки Евфрат.

Операции поддерживаемых США сирийских демократических сил привели к изгнанию групп боевиков и командиров Исламского государства с северо-востока Сирии, и сирийский эксперт Омар Абу Лейла считает, что боевики, должно быть, укрылись в подконтрольных правительству районах к югу от Евфрата.

После того, как Исламское государство захватило территорию в Ираке и Сирии в 2014 году, его региональная империя рухнула под тысячами авиаударов США и совместными военными усилиями Ирана под атакой иракских и сирийских войск. В 2019 году группировка боевиков потеряла последний региональный плацдарм на северо-востоке Сирии.

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Чиновники и эксперты по борьбе с терроризмом ожидали, что группировка вернется к своему прежнему статусу в качестве низовой группы боевиков, сформированной во время восстания против вторжения США в Ирак в 2003 году. Интенсивность подъема группы застала врасплох многих, кто наблюдал за ее эволюцией.

К 2020 году Исламское государство совершило не менее 286 атак на территории Сирии, что более чем вдвое больше, чем в предыдущем году, и по меньшей мере 432 проправительственных боевика и 41 мирный житель были убиты, согласно исчерпывающему количеству нападений Грегори. Воды. Институциональный исследователь Ближнего Востока и эксперт по сирийскому восстанию экстремистов. С января 2021 года в результате групповых атак погибло не менее 189 человек, в том числе мирные жители. Говорит Уотерс.

Операции сирийских и российских войск по возвращению опорных пунктов боевиков остались без внимания. В ходе прошлогодней операции сирийские правительственные войска и российские военные подрядчики пытались вывести Исламское государство из оазиса в центральной Сирии. Сирийские наблюдатели и г-н По словам Уотерса, проправительственные силы были вынуждены отступить боевиками Исламского государства в этом районе.

Нападения Исламского государства на нефтяные объекты и охранников, перевозящих нефть, вызвали массовое недовольство режимом в Дамаске. Мистер. Саддам аль-Джазир из восточной Сирии говорит, что Асад и его союзники не смогли предоставить адекватные услуги в районах, которые они захватили у Исламского государства.

Он сказал, что тире была идеей Исламского государства с использованием арабской аббревиатуры. «Он никогда не уходит, он все еще существует, потому что это не идея, чтобы занять свое место».

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