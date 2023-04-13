На этой неделе Генпрокуратура России описан как «нежелательный» Европейский Союз и Россия Гражданское общество Форум, известная неправительственная организация, содействующая сотрудничеству между российскими и европейскими группами гражданского общества и активистами.

под Россию Расширение законодательства — это хитрость Что касается «нежелательных» организаций, то власти могут запретить любую иностранную или международную группу, заявив, что она подрывает безопасность, оборону или конституционный строй России. На первый взгляд злополучный закон, принятый в 2015 году и ужесточенный за счет кардинальных поправок в последние годы, кажется, специально направлен против нероссийских организаций. Однако его настоящая цель — изолировать и маргинализировать российские группы и активистов, отрезав их от их международных сетей поддержки. «Продолжение участия» в «нежелательных иностранных организациях» является Уголовное преступление, наказывается лишением свободы на срок до шести лет. На момент написания этой статьи российский демократический активист отбывал четырехлетний тюремный срок за «нежелательное» участие.

Форум гражданского общества ЕС-Россия является 83-й группой, которая будет определена. Среди недавних дополнений к «Нежелательная» запись Мы Трансперенси Интернэшнлведущая глобальная сеть по борьбе с коррупцией, и Фонд Андрея Сахарова, американская организация, работающая над защитой и продвижением наследия физика, лауреата Нобелевской премии, который стал лидером движения за права человека и демократию в Советском Союзе.

Генеральная прокуратура предполагаемый Что форум работал на «дискредитацию руководства РФ» и «подрыв интересов России».

Рейтинг отвратительный, но не удивительный. За последнее десятилетие Форум стал крупной площадкой для контактов гражданского общества между Россией и Европейским Союзом и жизненно важным источником поддержки правозащитников и гражданских активистов в России. Он обеспечил пространство для открытых дискуссий по вопросам, представляющим взаимный интерес, обмена передовым опытом и концептуализации совместных инициатив в области прав человека и демократии.

Отношения между Россией и Европейским Союзом распались на фоне войны России с Украиной, отмеченной неизбирательными бомбардировками российских войск.И Внесудебные казни, насильственные исчезновения, пытки бесчисленного количества мирных жителей и другие очевидные военные преступления. Взаимодействие российских групп и активистов с их европейскими коллегами сыграло важную роль в продолжении усилий по возвращению России к верховенству закона и демократии.

Попытки российских властей изолировать российских правозащитников путем запрета форума достойны презрения, но такие правозащитники подтвержденный В поддержку Форума «Солидарность сильнее репрессий» и диалог между российским гражданским обществом и Европой будет продолжаться, несмотря на запрет и вопреки ему.