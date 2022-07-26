Россия была вынуждена уворачиваться от космического мусора, когда взорвала спутник

Ну, если бы не последствия моих действий.

Прошлой ночью российскому грузовому космическому кораблю пришлось сжечь незапланированный двигатель, чтобы избежать обломков, оставшихся от спутника советской эпохи, который в прошлом году взорвал российскую противоспутниковую ракету вдребезги.

3 июня с космодрома Байконур стартовал шаттл «Прогресс МС-20» для отправки грузов на Международную космическую станцию. Но пока он там находился, космический корабль должен был совершить «незапланированный маневр», по словам А. Обновление телеграммы Президент Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Член экипажа МКС Сергей Корсаков записал короткое видео хода выполнения маневра, позже поделился Рогозин в Телеграм.

Интересно, что Рогозин назвал космический корабль «Космос-1408», спутник, запущенный и эксплуатируемый Советским Союзом в начале 1980-х годов, в качестве причины, по которой «Прогрессу» пришлось запускать двигатели, редкое и прямое признание, которое приходится на российский космический мусор.

«Должна отметить, что Роскосмос впервые подтверждает, что обломки произошли по их вине», — сообщил космический корреспондент Катя Павлушенко. Написал. «Обычно говорят, что любой спутник или ракета будет на нем только в том случае, если он будет иностранным. Если бы он был российским, они назвали бы его «космическим мусором».

Как и Соединенные Штаты, Россия была основным источником космического мусора. на протяжении десятилетий. Но, в частности, спорные испытания противоспутниковой ракеты, проведенные этой страной в прошлом году — причина, по которой «Прогресс» в первую очередь провел маневр, — могут Возобновленные международные звонки Придумать способы смягчить растущий космический кризис.

В то время госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию «безрассудно провести» разрушительное испытание противоспутниковой ракеты прямого наведения на один из ее спутников.

Администратор НАСА Билл Нельсон также охарактеризовал это как «неразумный поступок», который может «поставить под угрозу не только американских и иностранных астронавтов на Международной космической станции, но и самих астронавтов. Их действия безрассудны и опасны».

Но российские официальные лица заявили, что ракета «поразила спутник с хирургической точностью», и заявили, что осколки не будут представлять угрозы для астронавтов «из-за сроков проведения испытаний», сообщил А. Новости Си-Би-Эс Отчет во время.

Судя по этому последнему маневру, это не очень хорошо сработало.

Риски вполне реальны. Ученые давно предупреждали, что цепная реакция столкновения космического мусора может обернуться катастрофой, также известной как синдром Кесслера.

Другими словами, космический мусор — это бомба замедленного действия. Как показывают последние примеры, на наше присутствие на орбите уже сильно влияют потенциально опасные фрагменты техногенных объектов.

Россия пожинает то, что посеяла, учитывая тот факт, что ей пришлось объезжать проложенную ею же самим дорогу в поле из мусора.

Но не только России приходится иметь дело с разбитой орбитой. Ни одна космическая держава не застрахована от угрозы, которая может иметь долгосрочные последствия для наших усилий по исследованию космоса.

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